Doncic med historisk NBA-match: "Behöver en öl"

Född: 28 februari 1999 (23 år).

Nationalitet: Slovenien.

Position: Point guard/small forward.

Längd: 201 centimeter.

Vikt: 104 kilo.

Klubbar: Real Madrid (2015–2018, Dallas (2018–).

Statistik säsongen 2021–2022: 28,4 poäng per match (tredje bäst i NBA), 9,1 returer per match (19:e bäst i NBA), 8,7 assist per match (femte bäst i NBA).

Meriter i urval: Spansk mästare tre gånger (2015, 2016, 2018), spanska ligans MVP (2018), Euroleague-mästare (2018), Euroleague MVP (2018), Årets rookie i NBA (2019), All-NBA first team tre gånger (2020–2022).