Brynäs slog Luleå efter galen vändning

Tabelltolvan Brynäs var i stort behov av poäng efter tre raka förluster och bara en seger på nio matcher.

Då har man väl inte råd att släppa in tre mål på tre minuter i början av första perioden? Leo Komarov, Isac Brännström och Brendan Shinnimin gjorde Luleås mål i chocköppningen.

Blixtinkallade målvakt

Brynäs drag var att byta målvakt, ut gick Tomi Karhunen och in kom Oliver Håkansson, blixtinkallad från Almtuna eftersom Anders Lindbäck är sjuk. Håkansson gjorde SHL-debut.

— Jag hade träning i morse med laget (Almtuna), sen får jag veta att jag ska komma hit och backa upp. Resten är historia, säger Håkansson om sin dag.

— Man hann inte tänka så mycket, det var bara att hoppa in och köra.

Hemmalaget från Gävle lyckades få till en reducering i första perioden genom Oula Palve. I andra perioden vände Brynäs matchen. Först genom mål av Samuel Johannesson. Och i slutet av perioden gjorde Brynäs ytterligare två mål inom 1.29 minuter, Simon Bertilsson och David Sklenicka var målskyttar.

— Vi brukar ha bra andraperioder och lyckas trycka ner motståndarna, men tidigare har inte pucken gått in. Nu gick allt in, säger målskytten Samuel Johannesson till C More.

Matchstraff i tredje perioden

I spel i numerärt överläge utökade Brynäs till 5–3 genom Dmytro Timashov. Luleå reducerade dock minuten senare genom Julius Honka.

Ett matchstraff kunde ha stjälpt Brynäs efter knappt halva tredje perioden, då man spelade boxplay i fem minuter sedan Oscar Eklind knätacklat Luleås Jonathan Andersson. Andersson tvingades gå av isen för gott.

Strax efter att man klarat av fem minuter i numerärt underläge gjorde Brynäs 6–4, Jacob Blomqvist satte pucken i mål efter ett smörpass från Samuel Johannesson som svarade för fyra poäng i matchen, varav ett mål. Greg Scott satte sedan pucken i ett tomt Luleå-mål.

Håkansson svarade för 20 räddningar på 21 skott. Men vad som händer efter skrällkvällen vet han inte.

— Jag har match i morgon med Almtuna, säger han.

Brynäs är kvar på tolfte plats eftersom även tabellelvan Oskarshamn vann. De besegrade Linköping med 4–2.

Även Växjö lyckades vända ett underläge, och gick från 1–3 till 5–3 hemma mot Timrå. Växjö tog därmed över serieledningen, och är två poäng före Skellefteå som har en match mindre spelad.