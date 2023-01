FBK:s jättevändning: "Skönt att sno vinsten"

SHL-femman Örebro kommunicerade innan jul att huvudtränaren Niklas Erikssons lämnar klubben efter säsongen. För ett par dagar sedan bekräftade därtill lagets kapten, Rodrigo Abols, att han är klar för Rögle till nästa säsong.

— Månaderna gick, och jag fick aldrig något erbjudande. Till slut förstod jag att det inte skulle komma något, och då var jag tvungen att se mig om efter andra alternativ, sade Abols till Nerikes Allehanda.

Trots kaoset fortsätter Örebro stundtals att spela vägvinnande ishockey. Redan efter sjuttio sekunder gjorde Örebros Kristian Näkyvä 1–0.

Öberg: "Var skönt"

Kort därefter låg pucken i FBK:s mål på nytt. Men Linus Öbergs mål dömdes bort och Örebro fick hålla till godo med en 1–0-ledning.

Färjestads Marcus Nilsson kvitterade därefter innan första perioden var över.

I inledningen av andra perioden satte Linus Öberg sitt andra mål för dagen – men även det dömdes bort.

Men Öberg gav sig inte och kort därefter satte han ytterligare en puck i mål, och den gången var det ett regelrätt mål, 2–1 Örebro.

— Jag får några lägen att trycka in dem. Det är väl inte meningen att man ska göra mål så, sparken är inget att säga om. Det var skönt att få in den till slut, efter de två andra, säger Örebros Linus Öberg i C More.

Ejdsell avgjorde

I tredje perioden utökade lagkapten Abols Örebros ledning på straff. Därefter kom också 4–1.

Men seriefyran Färjestad gav inte upp. Två reduceringar senare var det spännande igen, och med fyra sekunder kvar på matchen kom också kvitteringen när Remi Elie satte 4–4 och tog matchen till förlängning.

Där klev Victor Ejdsell fram och avgjorde matchen till Färjestads fördel.

I kvällens andra matcher besegrade Växjö Rögle med 4–1. Linköping förlorade hemma med 2–3 mot Brynäs.