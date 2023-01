Hälften svenskmål när Toronto mötte Washington

Matchen mellan Toronto och Washington slutade med en klar 5–1 seger för Toronto. Men det var Washington tog ledningen 17 minuter in i första perioden genom svenske Nicklas Bäckström assisterad av Marcus Johansson. Bäckström gjorde sitt första mål på ordinarie tid för säsongen i sin nionde match.

I andra perioden tog dock Toronto över helt. Det började med att Michael Bunting kvitterade till 1–1 bara 1.29 in i perioden. Under perioden skopade Toronto sedan in tre ytterligare mål. Det första gjorde Morgan Rielly efter sju minuter. I den elfte minuten kom sedan ett helsvenskt mål från William Nylander assisterad av Calle Järnkrok och Rasmus Sandin.

Svenskinsatsen verkade inspirera landsmannen Pierre Engvall som gjorde Torontos fjärde och sista mål för perioden efter drygt 14 spelade minuter.

Washington lyckades inte hämta in Torontos försprång i tredje perioden som slutade med att svenske Pontus Holmberg noterades för en assist när Zach Aston-Reese satte Torontos sista mål 16.47 in i tredje perioden.