Modo kammade noll mot Luleå – igen

Modo kommer inte åt Luleå den här säsongen.På fredagen kom fjärde förlusten på lika många möten i årets SDHL, när tabellettan vann med 4–1 på bortaplan.Vi släpper in tre i första och det förlorar vi på i dag, säger Modos Lina Ljungblom till C More.

Modos assisterande lagkapten lägger stora delar av skulden på sig själv efter ännu en förlust mot det regerande mästarlaget, den andra på bara tre dagar. Efter 1–4 hemma i Örnsköldsvik är avståndet upp till Luleå nu hela 29 poäng efter 28 omgångar. — Jag ska ha en bärande roll i det här laget, och i dag har jag verkligen inte det. Jag är fruktansvärt besviken på mig själv. Jag har ett "A" på bröstet, då måste man visa det på isen och jag tycker inte riktigt att jag har den energin i dag, jag spelar inte min bästa hockey, säger Lina Ljungblom. Det började bra för Modo. Wilma Sundin satte 1–0 redan efter fem minuters spel. Men när första perioden var slut hade Luleå vänt till en tvåmålsledning efter mål av Jenni Hiirikoski, Sara Lindqvist och Lisa Johansson. Det blev avgörande, säger Ljungblom. — Vi släpper ju in tre i första och det förlorar vi på i dag. Modo saknade inte lägen för att reducera, men pucken ville inte in när Frida Axell i Luleåmålet spelade stabilt. I stället kunde Petra Nieminen sätta avslutande 4–1 i tom bur i matchens slutminut. — Det var nervöst, men jag kände ändå att vi hade det under kontroll, säger Frida Axell. Luleå toppar tabellen med 77 poäng. Brynäs, med två matcher till godo, är tvåa på 66 poäng och Djurgården, en match till godo, är trea på 50.