Efter målfesten: "Det är en jättekonstig match"

Rögle, som kämpar om slutspelsplatserna, har fått spelet att stämma på sistone.

Fjärde raka segern i SHL såg ut att vara säkrad hemma mot Frölunda, då Ängelholmsklubben gjorde fyra mål i andra perioden och ledde med 5–2.

Ett resultat som innebar att gästerna bytte målvakt: ut med Lars Johansson, in med Frederik Dichow

Två snabba av Eriksson

Frölunda, som under perioden redan hade gjort två mål, hade dock inte gett upp.

I synnerhet inte Loui Eriksson.

Han satte 3–5 efter 18 minuter och 13 sekunder senare reducerade veteranen igen till 4–5.

— Det är många mål i matchen och viktiga mål där i slutet, säger Eriksson till C More.

Rögles tvåmålsskytt Ludvig Larsson:

— Det gick väldigt snabbt med målen. Båda lagen är effektiva när de får chanser, samtidigt släpper vi till för farliga målchanser också. Tremålsledning två gånger under matchen... Vi kan inte låta dem komma tillbaka så enkelt, säger han till C More.

Tredje perioden gav ytterligare mål – ett för Rögle, två för Frölunda – och med 6–6 efter tre spelade perioder väntade förlängning.

Där avgjorde Frölundas Ryan Lasch.

— Jag är helt slut. Det är sanslöst att vi kom tillbaka. Gjorde vi sju mål?

— Det är en jättekonstig match för att jag är jättenöjd med vårt offensiva spel. Det känns som att vi skapar stor mållägen när vi kommer över röda men tyvärr är det likadant för Rögle, säger Frölundas tränare Roger Rönnberg till C More.

Rögles Simon Hjalmarsson:

— Det var lite väl svängigt för vår del för att vara på vår hemmaplan. Det var fram och tillbaka med mycket mål men med 5–2 får man inte släppa in så billiga mål vi gör i andra perioden, säger han till C More.

— Det var en rolig match att spela i alla fall.

Tungt för Brynäs

För nästjumbon Brynäs, som jagar fast mark i tabellen, fortsätter SHL-säsongen att vara tung.

Femte raka förlusten kom borta mot Leksand, 1–2, och klubben har två poäng upp till HV71 som ligger på rätt sida av strecket.

Anton Lindholm och Oskar Lang ordnade Dalalagets mål. Linus Ölund stod för Brynäs reducering.

Oskarshamn fortsätter att vinna – och Antti Suomela fortsätter att göra mål.

32:a och 33:e målen för säsongen prickades in i 3–0-segern borta mot Färjestad.