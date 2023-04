Klopp: "Jag är den siste överlevaren"

Klopp var redan tidigare den manager bland de nuvarande i Premier League som haft sitt jobb längst, då han anställdes i Liverpool i oktober 2015.

Med Potter och Rodgers sparkade har 13 PL-managers fått lämna sina klubbar den här säsongen vilket är rekord. Tolv av de 13 har sparkats då Brighton tvingades byta tränare när Potter flyttade till Chelsea.

Den tidigare högstanoteringen för ligan är tio, vilket inträffat vid fyra tillfällen, senast 2021-22.

— Det är rent ut sagt en förfärlig siffra, men det är som det är. Vissa år sker det oftare. Det är många lag som underpresterat den här säsongen. Som vi, säger Klopp om rekordsiffran.

Klopp är också utsatt för kritik då Liverpool också gör en oväntat dålig säsong.

— Jag är den siste överlevaren ("I'm the last man standing"). Jag är förmodligen elefanten i rummet, varför sitter jag fortfarande här i den här galna världen? säger Klopp på en presskonferens inför Liverpools bortamatch mot just Chelsea på tisdagskvällen.

En match mellan två storklubbar som inte mår särskilt bra just nu.

Liverpool föll med 1–4 mot Manchester City i lördags i en match som Klopp kallade för "hemsk".

Liverpool är åtta i Premier League, åtta poäng från en Champions League-plats. Chelsea ligger elva.

Klopp erkänner att han lever på gamla meriter med exempelvis segrar i ligan (2020), FA-cupen (2022) och Champions League (2019).

— Om det här hade varit min första säsong så hade saker och ting varit annorlunda, men vi har bra ägare, säger han.