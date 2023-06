Rolfö matchvinnare – galen vändning av Barcelona

Fakta: Senaste mästarna i Champions League 2023: Barcelona 2022: Lyon 2021: Barcelona 2020: Lyon 2019: Lyon 2018: Lyon 2017: Lyon 2016: Lyon 2015: Frankfurt 2014: Wolfsburg. Mesta mästarna: Åtta titlar: Lyon Fyra: Frankfurt Två: Umeå, Turbine Potsdam, Wolfsburg, Barcelona.

Rolfö, offensiv vänsterback i den katalanska storklubben, följde med upp i anfallet halvvägs in i andra halvlek.

Bollen studsade hit och dit inne i straffområdet varpå den hamnade hos 29-åringen, som tidigare spelat för Wolfsburg. Med vänstern tryckte hon in bollen i det bortre hörnet – slutvinjetten på Barcelonas mäktiga vändning i andra halvlek.

— Jag har inte några ord för tillfället. Jag är så otroligt glad. Vilken match det var, vilken upphämtning, vi visar en sådan mentalitet. Jag är otroligt stolt och glad. En match i min smak, säger Rolfö till TV4 Fotbollskanalen.

Wolfsburg ledde i paus med 2–0 på ett fullsatt (33 147 åskådare) Philips Stadion i Eindhoven och där och då talade det mesta för tyskorna, som hade svenska landslagsspelaren Rebecka Blomqvist på avbytarbänken.

Tidigt insläppt mål – igen

I finalerna mot Lyon (2019 och 2022) ställde katalanskorna till det för sig genom att hamna i tidiga underlägen. Läxan var uppenbarligen inte lärd. Det dröjde fyra minuter och så var det dags att stå i en uppförsbacke på nytt.

Polskan Ewa Pajor vann bollen högt och tryckte in Wolfsburgs ledningsmål.

I slutet av den första halvleken klev Alexandra Popp in i handlingen. Den tyska anfallsveteranen, vinnare med Wolfsburg redan mot Tyresö i Lissabon 2014, bröt sig fram och nickade in Pajors inlägg sedan Barcelona envetet tryckt på för en kvittering.

Popp, 32, kunde samtidigt fira sitt 70:e mål i Champions League. Skulle målet räcka hela vägen fram till tyskans fjärde titel (vann med Duisburg 2009) i den mäktigaste och mest prestigefyllda turneringen för klubblag?

Svaret var nej.

Effekt direkt

Vad Barcelona än pratade om i halvtid, så gav det effekt direkt. Patricia Guijarros reducering kom omgående efter pausen och inte ens fem minuter hade spelats när hon nickade in kvitteringen.

— Efter halvleken pratade vi om vad vi kan förändra och vad vi kan fortsätta med. Vi gör två snabba, vilket gör att vi verkligen kan tro på det, säger Rolfö.

Barcelona dominerade eftertryckligt och i den 70:e minuten kom Fridolina Rolfös stora stund.

Barcelonas Alexia Putellas lyfter bucklan efter segern i Champions League-finalen.

Hon firade vilt tillsammans med lagkamraterna. Den glädjen toppades vid slutsignalen. Rolfö fick ta emot guldmedaljen av Uefas ordförande Aleksander Ceferin och se Alexia Putellas lyfta bucklan.

På podiet dränktes vinnarna av konfetti. Tillsammans med fansen på läktarna sjöng spelarna Queens klassiker "We are the champions".

— En längtan att vinna CL har funnits inom mig och nu äntligen skedde det. Det är speciellt att spela den här turneringen. Det är den högsta nivån och vi ser i dag att det är en tuff motståndare. Man blir extra glad, säger Fridolina Rolfö.

Barcelona har nått finalen fyra av de fem senaste åren och vunnit 2021 och 2023.