Dubbeltrubbel i vinden för Grant: "Kämpigt"

Grant och Norén, Sveriges bäst rankade spelare på dam- respektive herrsidan, slog ut klockan 13 – lagom till att det började blåsa alltmer på Ullnas golfbana.

Ungefär fem timmar senare var de klara med sina förstarundor i Scandinavian Mixed. Linn Grant signerade ett scorekort med 72 slag (par), Alex Norén behövde 74 slag för att ta sig runt de 18 hålen.

— Det var lite kämpigt i vinden och också lite kämpigt att veta att det inte var lika kämpigt på morgonen, säger Grant.

Ja, torsdagens resultat talade sitt tydliga språk. Det var betydligt enklare att få till en bra score på förmiddagen – när det var soligare, varmare och knappt någon vind.

Dubbelbogey

För fjolårets överlägsna vinnare Linn Grant blev det framför allt problem på det 16:e hålet. Hon låg två under par när hon kom dit, men gjorde en dubbelbogey efter att ha slagit utslaget långt över greenen.

— Jag såg deras (Noréns och Robert MacIntyres) slag fastna i vinden när det byade på, så jag tänkte att har jag tur byar det väl på när jag också slår. Men jag skulle väl ha tagit en klubba mindre, säger 23-åringen.

— Det är många hål som hamnar i sidvind och det snurrar bra där ute, bara det gör att många beslut inte känns till hundra procent.

Grant hade sedan flyt på det 17:e, när hon toppade inspelet. Bollen hade hamnat i vattnet bakom greenen, om den inte hade studsat tillbaka via en sten. Skånskan kunde rädda par på hålet och hon känner att hoppet lever inför fortsättningen.

— Jag tycker att spelet känns bra, det är bara att hoppas att det blir samma förutsättningar för oss i morgon bitti som det var i morse, säger Grant efter att ha haft ett hyfsat stort publikfölje under sin första runda som titelförsvarare.

— Det kändes lite pirrigt, det kändes mer som en lördag än en torsdag. Men kul att så många kom ut och kikade och kul att få lite nerver redan första dagen.

"Dåliga slag"

För Alex Norén, på +2, är vägen upp till toppen längre. Stockholmaren, som under flera år hade Ullna som hemmabana, hade framför allt en tung period i mitten av rundan med tre raka bogeys.

— Det är inte bara att ställa ut skorna även om banan är kort på papperet. Den är knixig. Jag slog såklart för många dåliga slag, men jag hade ändå mycket bättre känsla än tidigare, säger 40-åringen som har kämpat med formen i år.

Norén behöver med all sannolikhet gå ett par slag under par på fredagen om han även ska få spela i helgen, eftersom kvalgränsen ser ut att hamna på eller strax under par.

Yannik Paul, Tyskland, och Niklas Nørgaard, Danmark, leder på –7. Bäst av startfältets 26 svenska spelare är Elin Arvidsson, delad elva på –4.