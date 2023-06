Svenskarna långt från täten: "Vad händer?"

26 svenska spelare finns bland de 156 startande herrarna och damerna på Ullna, men ingen har fått till någon riktig fullträff under de två första dagarna inför hemmapubliken.

Inför helgen hittar man inte en enda svensk bland de tio bästa – och att någon ska kunna upprepa Linn Grants fjolårsseger får mer eller mindre ses som en omöjlighet.

Det var herrarna som fortsatte att dominera även under fredagens spel och en som lyckades med nästan allt var engelsmannen Dale Whitnell. 34-åringen har aldrig vunnit på Europatouren, men har skaffat sig ett utmärkt läge efter att ha rullat i otroliga elva birdies under den andra rundan. 61 slag för dagen gör att Whitnell, som inledde med 66, är hela 17 under par.

Avståndet är sex slag ned till tyske tvåan Yannik Paul – och tolv till tävlingens bästa svensk, Alexander Björk, på –5.

— Jag såg på sluthålen (hur Whitnell låg till) och tänkte "vad händer"? Jag tyckte att det var genuint väldigt tufft i dag och är nöjd med mina tre under. Så elva under är fantastiskt, säger Björk.

Den formstarka smålänningen har förhoppningar om att klättra på ledartavlan under helgen.

— Jag hoppas kunna bygga vidare på dagens spel och får försöka sikta på att "chase Dale", säger han med ett skratt.

Bland övriga svenskar som får spela vidare i helgen finns Elin Arvidsson och amatördoldisen Tobias Jonsson (båda –4), samt affischnamnen Madelene Sagström, Linn Grant (båda –3) och Alex Norén (–2).