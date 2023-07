Bisarra avslöjandet: Tennislegendaren gömde hästar i sovrummet

Tennislegendaren Boris Becker är av många ansedd som en av historiens bästa tennisspelare med flera Grand Slam-titlar och Wimbledon-segrar i ryggsäcken.

På senare år har dock tysken mer blivit omskriven för sina ekonomiska bryderier och klammerier med rättvisan snarare än sina framgångar på planen under 1980- och 90-talet.

Boris Becker ville undvika skatt – gömde hästarna i sovrummet

Han har under de senaste åren suttit i fängelse och haft utmätningar hos Kronofogden. Hans ex-fru Lilly, som tidigare kommit med avslöjanden om hur livet med den före detta storspelaren var, kommer nu med ännu ett bisarrt påstående.

Enligt henne ska nämligen Boris Becker ha varit så pass rädd för att avslöjas av Kronofogden och att få sina tillgångar beslagtagna att han till och med gömde sina hästar – i sovrummet.

Det hela kretsar kring tillslaget mot hans herrgård på Mallorca 2017, och Lilly säger att Becker då ska ha gömt dem för att undkomma skattekostnader för djuren.

– Då kommer de här killarna in och ska gå in i sovrummet och där har Boris gömt sina hästar, berättar hon till The Sun och fortsätter:

– Man måste se det roliga i historien. Jag menar, de kommer in i sovrummet och där står en häst. Det är ju komiskt.