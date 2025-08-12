Allt om Isabelle Haak: Ålder, längd, syster och pojkvän

Sveriges nya stjärnskott inom volleyboll, Isabelle Haak, har gjort succé på nationell såväl som på internationell mark. Nyheter24 har tagit reda på vilka frågor som ställs mest om stjärnan – här kommer svaren.

Isabelle Haak ålder – hur gammal är hon?

Isabelle Haak föddes den 11 juli 1999 vilket innebär att hon under 2026 fyller 27 år.



Haak 2025. Foto: Adam Ihse/TT.

Isabelle Haak längd – hur lång är hon?

Haak uppmäter 195 centimeter, enligt SVT Sport.

Haak 2025. Foto: Johan Nilsson/TT.

Isabelle Haak ranking – vilka klubbar har hon varit med i?

I positionen som högerspiker betraktas Haak som en av världens bästa.

Hon har spelat för en rad klubbar, bland annat Engelholm mellan åren 2012 och 2015, franska Béziers mellan 2016 och 2017, italienska Scandicci mellan 2017 och 2019 och turkiska Vakifbank från 2019 till 2022.

I dag spelar hon i den italienska klubben Conegliano sedan 2022, enligt SVT Sport.

Kronprinsessan Victoria delar ut pris till årets Victoriapristagare Isabelle Haak 2024. Foto: Jonas Ekströmer/TT.

När är Isabelle Haak värd i Sommar i P1?

Isabelle Haak är värd i programmet "Sommar i P1" den 14 augusti 2025.

Haak, 2025. Foto: Henrik Eberlund/TT.

Isabelle Haak familj – vem är hennes syster Anna Haak?

Isabelles storasyster Anna Haak är också en av de största spelarna inom svensk volleyboll. Trots internationell framgång bland annat i USA har hon inte tagit sig till lillasysterns nivå.

– När jag var liten tyckte att det var konstigt att ”oj, varför växer hon om mig?”, säger hon i en intervju med SVT Sport, och fortsätter:

– I dag unnar jag henne allt gott.

Isabelle Haak och Anna Haak 2022. Foto: Henrik Eberlund/TT.

Anna Haak, 2025. Foto: Johan Nilsson / TT.

Anna och Isabelle Haak 2016. Foto: Fredrik Persson/TT.

Isabelle Haak partner – har hon pojkvän?

Haak är tillsammans med Erik Hällgren som också tävlar i volleyboll.

Har Isabelle Haak på Instagram?

Ja, Isabelle Haak har Instagram. Där går hon under namnet @isabellehaakofficial.