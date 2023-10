Allsvenska spelarlöner 2023: Han tjänar mest i IFK Värnamo

Nyheter24 har tittat närmare på lönelistan på den allsvenska klubben IFK Värnamo för att ta reda på vem som toppar lagets lönelista.

I topp hittar vi Freddy Winsth som har en inkomst på 1 418 500 kronor. Därefter kommer Simon Thern med en årslön på 1 324 900 kronor. Trea på listan är Bernardo Vilar som har en årsinkomst på 866 700 kronor.

Spelarna i IFK Värnamo – här är deras löner

Freddy Winsth: 1 418 500 kronor



Simon Thern: 1 324 900 kronor

Bernardo Vilar: 866 700 kronor

Jonathan Rasheed: 727 200 kronor



Pilip Vaitsiakhovich: 632 200 kronor

Oscar Johansson: 617 900 kronor



Ajdin Zeljkovic: 555 900 kronor

Victor Eriksson: 544 900 kronor

Wenderson Oliveira do Nascimento: 544 600 kronor

Evaldo Netinho: 492 100 kronor



Charlie Vindehall: 469 200 kronor

Victor Larsson: 467 700 kronor

Hampus Näsström: 421 400 kronor

Edvin Becirovic: 378 200 kronor



William Kenndal: 337 000 kronor



Viktor Bergh: 269 300 kronor

Albin Lohikangas: 267 300 kronor

Nils Wallenberg: 208 400 kronor

Pontus Kindberg: 112 300 kronor



Emin Grozdanic: 86 800 kronor

Johan Kenneryd: 36 600 kronor

Kenan Bilalovic: 20 900 kronor

Gustav Engvall: Inkomstuppgifter för 2022 saknas



Carl Johansson: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

Frank Junior Adjei: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

Marcos Bustos: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

Johnbosco Samuel Kalu: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

Siffrorna visar inkomst av tjänst under föregående år, 2022. Notera att vissa spelares inkomstuppgifter inte har kommit in till Skatteverket vilket innebär att vissa uppgifter saknas. Några spelare kan även ha tillhört en annan allsvensk klubb under 2022 och därav fått sin inkomst, eller delar av den, därifrån.

De spelare där inkomsten är 0 kronor eller där uppgifter saknas betyder antingen att:

Skattedeklarationen inte är helt färdigbehandlad av Skatteverket

Spelaren är under 18 år eller helt utan inkomst

Inte bosatt i Sverige under 2022

