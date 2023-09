Allsvenska spelarlöner 2023: Han tjänar mest i IFK Göteborg

Nyheter24 har tittat närmare på lönelistan på en av Allsvenskans mest framgångsrika klubbar genom historien, IFK Göteborg, för att ta reda på vem som toppar lagets lönelista.

I topp hittar vi mittfältaren Gustaf Norlin, som hämtades in från Varberg 2021. Han har en inkomst på 1 526 100 kronor. Därefter kommer försvararen Oscar Wendt med en årslön på 1 386 100 kronor. Trea på listan är nytillskottet Astrit Selmani som har en årsinkomst på 1 275 300 kronor.

Spelarna i IFK Göteborg – här är deras löner

Gustaf Norlin: 1 526 100 kronor

Oscar Wendt: 1 386 100 kronor



Astrit Selmani: 1 275 300 kronor

Sebastian Eriksson: 1 015 900 kronor



Gustav Svensson: 709 700 kronor



Eman Markovic: 700 500 kronor



Emil Salomonsson: 666 100 kronor



Adam Carlén: 465 100 kronor

Adam Ingi Benediktsson: 306 100 kronor

Hussein Carneil: 285 000 kronor



Lucas Kåhed: 275 700 kronor

Johan Bångsbo: 224 700 kronor



Felix Eriksson: 182 800 kronor

Sebastian Ohlsson: 176 500 kronor



Abundance Salaou: 160 000 kronor



Linus Carlstrand: 111 200 kronor

Anton Kurochkin: 69 100 kronor



Anders Trondsen: 0 kronor

Marcus Berg: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

Pontus Dahlberg: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

Sebastian Hausner: Inkomstuppgifter för 2022 saknas



Suleiman Abdullahi: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

Thomas Santos: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

Kolbeinn Thóradson: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

Arbnor Mucolli: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

Siffrorna visar inkomst av tjänst under föregående år, 2022. Notera att vissa spelares inkomstuppgifter inte har kommit in till Skatteverket vilket innebär att vissa uppgifter saknas. Några spelare kan även ha tillhört en annan allsvensk klubb under 2022 och därav fått sin inkomst, eller delar av den, därifrån.

De spelare där inkomsten är 0 kronor betyder antingen att:

Skattedeklarationen inte är helt färdigbehandlad av Skatteverket

Spelaren är under 18 år eller helt utan inkomst

Inte bosatt i Sverige under 2022

