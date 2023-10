Blackstenius målskytt i stormatchen

Super League drog i gång förra helgen och fortsatte med omgång två under fredagen. Stormatch stod på menyn och i Arsenals startelva tog svenska landslagsspelarna Amanda Ilestedt och Stina Blackstenius plats.

I den 14:e minuten var det just Blackstenius som satte 1–0 till Arsenal. Anfallaren skar in från vänsterkanten och placerade kliniskt in ledningsmålet.

Sedan vände United på matchen.

Leah Galton kvitterade först i den 27:e minuten. Med nio minuter kvar av ordinarie tid gjorde sedan Melvine Malard 2–1 för hemmalaget. Malard är ny i United den här säsongen och byttes in bara några minuter före målet.

Klockan tickade och Arsenal såg ut att gå mot säsongens andra raka förlust. Men i den 93:e minuten klev Cloé Lacasse, också nyförvärv, fram. Kanadensiskans 2–2-mål räddade en poäng åt Arsenal.