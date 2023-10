Rasmus Anderssons armbåge kan straffas hårt

Bara sekunder återstod av matchen när Andersson gav Columbus finländske forward Patrik Laine en rejäl smäll på blå linjen. Laine var, ogarderad, på väg att vända upp för att inleda ett anfall när Andersson tryckte till.

Laine låg tagen kvar ett tag och Columbus coach Pascal Vincent var inte glad. I Vincents ögon var det en smäll mot Laines huvud som Andersson hoppade in.

— Jag har sett reprisen. Det där är inte tillåtet i min värld. Vi får låta ligan ta hand om det, säger Vincent till AP.

Andersson kan riskera ett hårdare straff än de fem minuters utvisning han fick av matchdomarna.

Columbus vann med 3–1 sedan Calgary tagit ut målvakten Jacob Markström i slutet, Markström som under matchen annars stod för en spektakulär räddning med plockhandsken på skott från Adam Fantilli. För Calgarys enda mål svarade Elias Lindholm, med assist av Mikael Backlund.

I den andra matchen natten mot lördagen, i lokalderbyt mellan New Jersey och New York Islanders, tog New Jersey till slut hem segern med 5–4 på övertid. Svenske Jesper Bratt noterades för tre assist för New Jersey.