Bratt glänste i New Jerseys seger

New Jersey har vunnit fem av sina sex senaste matcher och ligger efter nio omgångar tvåa i Metropolitan Division.

Tack vare torsdagens poängskörd klättrar Jesper Bratt nu till andra plats i NHL:s poängliga (18 poäng). Framför sig har han bara lagkamraten bakom Jack Hughes (20 poäng).

New Jersey kopplade greppet tidigt och ledde med 2–0 efter första perioden. När det formstarka bortalagets Timo Meier sedan gjorde mål nummer tre via en assist från Jesper Bratt i andra perioden var det nog många som tänkte att tillställningen var avgjord.

Men riktigt så enkelt blev det inte.

Minnesota jobbade sig in i matchen och fick in en första reduceringspuck knappt tio minuter in i mittenakten och en andra i inledningen av tredje perioden. Men med fem minuter kvar satte Jesper Bratt fyran för sitt lag. Han spelade också fram Dougie Hamilton till New Jerseys femte mål.