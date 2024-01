Anja Pärssons lyxliv med Filippa: Miljonerna, nybyggda strandhuset och familjelivet

Alpina åkaren Anja Pärson har tagit 17 individuella medaljer under OS och VM, men avslutade karriären 2012. Sedan dess har hon jobbat som föreläsare och expert på både SVT och Viasat.

Nyheter24 har samlat det som flest vill veta om den tidigare skidstjärnan från Tärnaby.

Anja Pärson ålder – hur gammal är hon?

Anja Pärson är född den 25 april 1981, och fyller 43 år under våren 2024.

Anja Pärson längd – hur lång är hon?

Anja Pärson är 170 centimeter lång, skriver Radiosporten och flera andra medier.

Anja Pärson medaljer – vad har hon vunnit?

Anja Pärson har tagit 17 individuella medaljer under OS och VM. Hon vann OS-guld i slalom i Turin 2006, hon har även vunnit sju VM-guld: ett i slalom, två i storslalom, två i Super-G, ett i störlopp och ett i kombination.



Vad hade Anja Pärson för segergest?

Anja Pärsons segergest kallade "sälen". Den innebar att hon kostade sig på mage och gled fram på snön.

Efter karriären blev Anja Pärson sälambassadör på Skansen.

– Det är ett riktigt hedersuppdrag, och det ska bli roligt att få vara med och stödja arbetet för ett friskare innanhav och en god miljö för alla från norr till söder, sa hon till SVT i samband med utmärkelsen.

Anja Pärson gör Sälen efter sitt OS-guld 2006. Foto: Janerik Henriksson/TT

Har Anja Pärson fru?

Anja Pärson är gift med åtta år äldre Filippa Rådin. Paret träffades någon gång 2004,2005 i en klädaffär i Umeå som Filippa Rådin jobbade i då.

– Vi lärde känna varandra som vänner först och har väldigt kul ihop. Filippa var min stylist och hjälpte mig med kläder i sin butik, har Anja Pärson sagt om relationen i en tidigare intervju med Amelia.



Anja Pärson och Filippa Rådin gifte sig 2014, och bor i dag i Umeå med tre barn.

Vem är Anja Pärsons fru Filippa Rådin?

Filippa Rådin är gift med Anja Pärson och arbetar som stylist och influenser. Hon har tidigare bloggat, och har i dag nästan 65 000 följare på Instagram.

– Hon är en unik människa med en enorm stark aura. Filippa kan lysa upp ett rum och påverka människor på så positiva sätt. I vår vardag har hon också ett otroligt tålamod, jag är en rätt så rastlös människa. Hon är orädd och vågar utmana mig i det mesta, har Anja Pärson sagt i en i tidigare intervju med Aftonbladet.

Har Anja Pärson barn?

Anja Pärson och Filippa Rådin har två barn, sönerna Elvis 2012 och Maximillian född 2015. Varannan vecka bor även Filippa Rådins dotter Emmi, från ett tidigare äktenskap, med familjen Pärson Rådin.

I en intervju med Amelia berättar Anja Pärson vad familjen helst gör en en ledig dag tillsammans:

– Vi kanske drar ut i skogen och grillar korv. Och skulle barnen tröttna, ja, då drar vi hem. När vi märker att de börjar bli sega så drar vi hem och chillar i soffan. Vi är noga med att ha det så, att bara ta det lugnt när vi känner för det. Vi har blivit bra på att inte krångla till saker.

Anja Pärson och Filippa Rådin med barnen Maximilian, Elvis och Emmi. Foto: Jessica Gow/TT

Anja Pärson hus – var bor hon?

Anja Pärson och Filippa Rådin bor med sin familj i Umeå.

De har även ett landställe, ett fritidshus med standtomt utanför Umeå som blev klart hösten 2023.

– Huset är vårt lantställe, vi hittade tomten för länge sedan och blev blixtkära i läget. De här är en oas där vi kan hämta energi, ett pausområde, säger Anja Pärson till Residence Magazine.

På parets youtube-kanal Anja and Filippa, har det gått att följa husbygget.



Anja Pärson förmögenhet – hur mycket tjänar hon?

Anja Pärson är en av de svenska idrottskvinnor som dragit in mest pengar under karriären. Enligt Sportbladet tjänade hon runt 100 miljoner kronor under sin 14 år i världseliten. Pengarna kom främst från sponsorer och prispengar.

Lägg därtill att hon var skriven i Monaco under nio år av sin karriär, och att skatten på inkomsten då var noll.

I dag driver Anja Pärson företaget Shelike AB som omsatte nästan 1,9 miljoner kronor under 2022, och var totala summa tillgångar uppmättes till 4,9 miljoner kronor.

Är Anja Pärson med i Mästarnas mästare 2024?

Anja Pärson är med i Mästarna mästare 2024.

Har Anja Pärson Instagram?

Det har hon, med hela 141 000 följare och du hittar henne under namnet @anjaparson.