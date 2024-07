Mondos kamp med Desiré: "Vill inte ha något med mig att göra"

Armand Duplantis och Desiré Inglander framstår som ett drömpar i sina sociala medier där de inte är blyga med att visa upp sina liv. Mondo och Desiré lever sina liv i både USA och Sverige, under Mondos tävlingssäsong bor paret i sin lägenhet på Kungsholmen i Stockholm.

Sexlivet i OS-byn

Armand Duplantis kommer med resten av den svenska OS-truppen bo i OS-byn i Paris-förorten Saint-Denis. Det har under tidigare Olympiska Spel har det rapporterats om ett hett sexliv i OS-byn. Inför OS i Tokyo infördes "anti-sex"-sängar till olympiernas rum. Under OS i Tokyo valde en komiker och Tiktokare att ställa in sin position på Tinder i OS-byn och resultatet var chockerande.

Armand Duplantis i OS – då ska du sitta bänkad

Armand Duplantis kommer tillsammans med resten av stavhoppsgänget få vänta med att gå in i OS.

Stavhopparna går in i OS den 3:e augusti klockan 10:10, då väntar kvalet. Finalen går av stapeln 5:e augusti klockan 19:00.

Foto: Christine Olsson / TT

Tuffa tiden med Desiré

Det är väl bekant att Armand och Desiré träffades för första gången på en midsommarfest 2020. Men lika många kanske inte hade koll på att det inte var en enkel start för Armand.

"Hon ville inte ha något med mig att göra"

I en intervju med Vogue Scandinavia talar stjärnan ut:

– Problemet var att folk flirtar väldigt annorlunda i Sverige jämfört med där jag kommer ifrån. Där ska man prata mer och jag försökte prata med Desiré, men hon ville inte ha något med mig att göra. Hon ville bara dansa.



Med facit i hand kan vi konstatera att det gick helt okej för Mondo i sin jakt på kärleken trots den dåliga starten med Desiré.



