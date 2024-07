Tiktokaren ställde in sin Tinder på OS-byn – så blev resultatet

Ett rykte om OS-byn som har florerat nu i samband med OS i Paris är det heta sexlivet. Sängar för att motverka sex och kondomer som tillhandahålls är två krafttag som har tagits.

Sängarna från Tokyo återanvänds

Många OS-atleter har varit kritiska till sängarna som kommer användas under mästerskapet. Flera har lagt upp videor där de visar upp sängarna och testar ifall de håller genom att hoppa på sängen. Det klagas mycket på att sängarna är obekväma och hårda, vilket såklart inte är optimalt när man ska tävla i ett OS.

Det har även väckts reaktioner från svenska atleter. Svenska representanter fick åka till Ikea för att köpa nya madrasser. En som uttryckt sin frustration är handbollsspelaren Jamina Roberts.

Foto: STELLA Pictures/Nisse Nilsson

Tinder i OS-byn

Det var under OS 2021 i Tokyo som komikern och Tiktokaren Reed Kavner laddade ner Tinder och la till betaltjänsten Tinder plus. När man har Tinder plus så kan man själv sätta en nål på kartan på vart de man swipear på befinner sig. Då satte Kavner nålen mitt i OS-byn för att prova sin lycka bland olympierna.

Flera olympier dök upp i flödet

Det Kavner möttes av var flera olympier som var ute efter matchningar på dejting-appen. Bilderna nedan är bara några exempel på vad han fick upp.

Lisa Carrington, Nya Zeeland

Foto: Skärmavbild/Tiktok/reedkavner

Katerine Savard, Kanada

Foto: Skärmavbild/Tiktok/reedkavner

Återanvänts av många

Sedan klippet publicerades har flera försökt samma knep, vilket resulterat i att OS-atleterna inte var lika lätta att hitta.

