I början av augusti åkte Mikael Ymer på en avstängning efter att han inte dykt upp på tre raka dopingkontroller. Nu närmar sig Ymers comeback, och inför det har han sparrat med ett välkänt namn.



Vem är Mikael Ymer?

Mikael Ymer är ett svenskt tennisproffs och han var rankad etta i Sverige innan avstängningen. Han är född 1998, vilket betyder att han är 25 år gammal.

Mikael Ymer har även en två år äldre bror, Elias Ymer. Bröderna kommer från Skaraborgsområdet och enligt atptour kommer Mikael från Skövde och Elias från Skara.

Varför är Mikael Ymer avstängd?

Aftonbladet skriver följande om Mikael Ymers avstängning:

"I början på augusti förra året stängdes den dåvarande Sverigettan i tennis, Mikael Ymer, av i 18 månader från allt spel efter att ha missat tre vistelserapporteringar."



Till följd av avstängningen meddelade Ymer att han avslutar sin karriär. Det har dock sedan dess reviderats, och Mikael meddelade nyligen att han planerar på att återvända till tennisbanan.

Mikael Ymer. STELLA Pictures/ddp/abaca press

Mikael Ymer spelade tennis med världsstjärnan

Mikael Ymer gör sig i ordning för en comeback. En del av förberedelserna verkar vara att spela tennis med en av världens mest kända artister just nu.

På Ymers Tiktok postades en video där det framkommer att han ska ha spelat tennis med rapparen Drake.

Han la upp inlägget och i inlägget skrev han:

"Drake security didn't believe me when I told them I'm here to play tennis w him smh"

vilket översätter till:

"Drakes vakter trodde inte på mig när jag sa att jag skulle spela tennis med honom, skakar mitt huvud"

Mikael Ymer på Tiktok

Rapparen Drake med sonen Adonis. Foto: STELLA Pictures/INSTARimages

Elias Ymer kommenterar Mikael Ymers "kändishäng"

I en intervju med Expressen berättar Mikael Ymers storebror, Elias Ymer, om att Mikael spelade tennis med Drake.

– Han har lagt upp att han körde med Drake. Grymt. Det måste varit jävligt coolt.

På frågan i fall han verkligen gjorde det svarar han:

– Ja, han la ju upp det. Han skulle väl inte ljuga om det?

