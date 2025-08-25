Ingen ville köpa ödehuset – nu är det värt miljoner

Huset köptes för småpengar, visningsbilderna var hemska och ingen ville ha det. Men när paret klev in genom dörren kändes det bara rätt – 13 år och timmar av renovering senare var det värderat betydligt mycket högre.

När paret slog till på ett slitet 70-tals hus för 540 000 kronor hade de inte särskilt höga förväntningar. I dag, 13 år senare, är huset värderat betydligt mycket högre än så.

Resan dit har varit lång, och har bestått av egen kraft, hjälp från familj och många års renovering.

Hur såg huset ut innan, hur mycket är det värt i dag och hur blev resultatet? Häng med.

Bilderna skrämde bort andra – lockade dem

Efter att ha gått på ett tiotal husvisningar utan att hitta rätt, föll Caroline Rosén och sambon för ett objekt som de egentligen inte trodde något om.

– Vi hade noll förhoppningar på huset då bilderna var så hemska och få, men det här var det första vi kände, tvärtom när vi kom dit, säger Caroline till Nyheter24 och fortsätter:

– Vi ville renovera, men vissa hus var redan delvis renoverade och inte i våran stil så då kände vi att "varför ska vi betala för det?". Vårt enda krav var att vi inte skulle behöva med några stora och dyra projekt som till exempel takbyte eller dränering. Så efter besiktningen kände vi att huset var perfekt!

Det 180 kvadratmeter stora kedjehuset i Söderhamn, byggt 1978, hade stått tomt ett helt år. Innan dess hade en äldre kvinna bott där själv många år. Trädgården var vildvuxen och huset i stort sett orört sedan det byggdes.

– När vi skulle på visningen kom man inte ens in genom dörren då en rosbuske hade vuxit, säger Caroline.

Trots det var det just potentialen – och friheten att sätta sin egen prägel, som lockade paret.

Hantverkarkunskaper i familjen lönar sig

Förutom att de anlitade en firma för kakling av badrum har paret gjort allt själva, men också tagit hjälp av familjen.

– Sambon är elektriker så han har dragit om all el och bytt elcentral, svärfar är snickare och min pappa är händig överlag, berättar hon.

Renoveringen har pågått i omgångar under hela perioden.

– Vi köpte huset 2013, sedan har vi renoverat i omgångar. Periodvis har vi renoverat mycket, och sedan har vi haft år då vi knappt gjort något alls. Dels för att man inte haft någon lust eller ork, och för att vi har fått tre barn under tiden.

540 000 kronor till miljonvinst

Att göra mycket själva har inte bara gett en personlig touch på huset, det har också hållit kostnaderna nere.

– Vi köpte huset otroligt billigt, 540 000 kronor, säger Caroline och fortsätter:

– Vi lånade till huset vid köp bortsett från kontantinsats, lagfart och pantbrev. Sedan har vi bekostat mycket av renoveringarna själva genom sparande och för att vi har tagit allting eftersom så har man kunnat betala på det viset. Då vi har gjort allt själva har vi kommit billigt undan!

Det har lönat sig. I dag är huset värderat till 2,1 miljoner kronor – trots att det ännu inte är färdigrenoverat.

– Vi ska byta klart alla fönster och installera solceller, och då kommer det gå upp lite. Vi har i dagsläget ett väldigt lågt huslån vilket gör att vi bor billigt mitt i stan.

Bilder inifrån: Så blev resultatet

Foto: Caroline Rosén/privat

Foto: Caroline Rosén/privat

Foto: Caroline Rosén/privat

Foto: Caroline Rosén/privat

Tips som vill köpa renoveringsobjekt

Caroline tycker att fler borde våga ge sig på ett renoveringsobjekt – men att det gäller att ha rätt inställning.

– Det bästa tipset är att ta det allt eftersom man inte behöver ha ett totaltrustat hus direkt. Räkna också alltid i överkant prismässigt, man vet aldrig vad som kan dyka upp, säger hon och fortsätter: