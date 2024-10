Hon är Lucas Bergvalls modellflickvän

Lucas Bergvall, 18, är en svensk fotbollsspelare som spelar för Londonklubben Tottenham Hotspur.



Vem är Lucas Bergvall?

Hur lång är han? Vilka är hans föräldrar? Har han några syskon? Vilka klubbar har han spelat för?



Nyheter24 har tagit reda på allt du vill veta om Lucas Bergvall.

LÄS MER: Allt om Lucas Bergvall: Flickvän, familj och Djurgården



Lucas Bergvall i Djurgårdströjan. Foto: Johan Nilsson/TT

"Jag vill nyansera bilden av Lucas Bergvall"

Bergvall har under de senaste åren varit väldigt uppsnackad. Många spår att han kommer ha en lysande framtid och ta sig in i konversationen bland de bästa mittfältarna i världen. Någon som vill nyansera bilden av Bergvall är experten Martin Åslund. I podcasten Studio Allsvenskan talar Åslund ut om Bergvall.

– Om du ska spela i Premier League och ha den rollen så får man kolla vilka andra spelare som har det, hur många svenska spelare har den rollen? Det är extremt få, så då måste Lucas Bergvall bli en av de bästa spelarna i svensk historia. Är jag säker på att han blir det? Nej det tror jag inte.

Åslund fyller i:

– Jag tror att han blir en väldigt bra landslagsspelare. Jag tror att han hamnar i ett topplag i Benelux och där kan han bli the fucking GOAT (Greatest of all time).



Han går in på hur han tror det kommer se ut för Bergvall i Tottenham.

– Kommer han ersätta James Maddison i Tottenham? Jag hoppas att jag har fel och att han gör det, men jag tror inte det, säger Åslund och fortsätter.

– Folk tar det jag säger på fel sätt, Lucas är en otrolig fotbollsspelare.

Lyssna på avsnittet i sin helhet nedan:

LÄS MER: Martin Åslund: "Jag vill nyansera bilden av Lucas Bergvall"

Martin Åslund. Foto: Stella Pictures

Vem är Lucas Bergvalls flickvän?

Lucas Bergvall är tillsammans med den svenska modellen Mackenzie Medlock. Paret flera gånger delat bilder på varandra på sociala medier. ´

Ska man tyda Bergvall och Medlocks sociala medier så har paret varit tillsammans i några år. Medlock är som tidigare nämnt modell, något hon delar i sina sociala medier.

LÄS MER: Allt om Bosse Andersson: Frun, Djurgården och Förrädarna

Allsvenska ledarstabens lönelista 2023: Han tjänar mest i Djurgårdens IF