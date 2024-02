Allt om Lucas Bergvall: Flickvän, familj och Djurgården

Lucas Bergvall ålder – hur gammal är han?

Fotbollsspelaren Lucas Bergvall föddes den 2 februari 2006, vilket betyder att han blir 19 år i början av 2025.

Lucas Bergvall längd – hur lång är han?

Enligt sajten Transfermarkt mäter Lucas Bergvall 187 centimeter.

Lucas Bergvall familj – vad heter hans pappa och mamma?

Lucas Bergvalls föräldrar är pappa Andreas och mamma Malin Bergvall, som tidigare spelat i Djurgårdens IF.

I en intervju med Fotbollskanalen berättade pappa Andreas hur sonen hanterade all den uppståndelse som var runt sonen i efter genombrottet i Allsvenskan.

– Vi försöker ta ett steg i taget och försöker hålla oss på jorden. Vi ser det som en process. Det är viktigt att inte allt handlar om det här utan att vi pratar om andra saker när vi är hemma. Jag upplever att han känns väldigt lugn och trygg i allt. Han känns inte stressad. Jag tror inte att det påverkar honom.

Hon är Viktor Gyökeres superkända ex-flickvän

Lucas Bergvall syskon – vem är hans storebror Theo Bergvall?

Lucas Bergvalls storebror, Theo Bergvall, är liksom sin bror fotbollsspelare. Han tillhör Djurgårdens IF i Allsvenskan och värvades dit samtidigt som brodern.

Har Lucas Bergvall flickvän?

Lucas Bergvall har en relation med flickvännen Mackenzie Medlock.

När värvade Djurgården Lucas Bergvall?

Lucas Bergvall värvades av Djurgårdens IF från IF Brommapojkarna i februari 2023. Kostnaden ska enligt Transfermarkts uppgifter ha landat på strax över 10 miljoner kronor.

Här är Allsvenskans bäst betalda spelare 2023 – han toppar överlägset listan

Skulle Lucas Bergvall skriva på för Barcelona?

I början av 2024 florerade flera rykten om att två proffsklubbar gjorde upp om värvningen av Lucas Bergvall, en av dem var den spanska storklubben FC Barcelona.

Enligt SVT ska Bergvall och Barcelona haft en överenskommelse men att Barcelona inte kunde matcha de ekonomiska fördelarna som erbjöds på annat håll, vilket resulterade i att han avböjde en övergång till klubben.

Spelar Lucas Bergvall i Tottenham?

Istället för att skriva på för FC Barcelona valde Lucas Bergvall den engelska klubben Tottenham Hotspur som sin nästa destination. Han skrev på kontraktet den 2 februari 2024, samma dag han fyllde 18 år.

Enligt The Athletic uppges prislappen landa på omkring 113 miljoner kronor, vilket kan komma att stiga beroende på olika bonusar. Bergvall ansluter till klubben under sommaren 2024.

Lucas Bergvall klubbar – vilka har han spelat för?

Lukas Bergvall fostrades i IF Brommapojkarna där han spelade i ungdomslagen innan han debuterade för a-laget under sommaren 2022. Därefter gick flyttlasset till Djurgårdens IF. Från och med 2024 spelar han i Tottenham Hotspur.

Har Lucas Bergvall Instagram?

Ja, Lucas Bergvall har Instagram och där heter han kort och gott @lucasbergvall.

Så vill Sverige stoppa norsk dominans i skidskytte: "Inte bra för sporten"

Frida Karlssons nakenchock efter nyheten: "Sprang ut"