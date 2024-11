Niklas Wikegård ålder – hur gammal är han?

Niklas Wikegård är född 3 oktober 1963, det innebär att han fyller 62 år 2025.

Niklas Wikegård längd – hur lång är han?

Wikegård är 183 centimeter lång.

Niklas Wikegård hemort – bor han i Sigtuna?

Ja. Han bor i dagsläget i Sigtuna. Wikegård är däremot född och uppvuxen i Gävle.

Har Niklas Wikegård spelat ishockey?

Ja, Wikegård har en ishockey-karriär bakom sig – men karriären som spelare tog aldrig fart och det man kan titta tillbaka på är framförallt ungdomsåren.

Vilka klubbar har Niklas Wikegård representerat?

Spelarkarriären blev aldrig någon succé – då fick Wikegård till en början ställa sig på tränarbänken. Han har haft mängder av roller i diverse olika ishockeyklubbar. Det handlar om allt från olika roller i tränarstaben till roller på sportkontoret. Men vilka klubbar har han egentligen representerat? Och i vilken utsträckning?

1984-85: Strömsbro/Gävle HF 83 J18 - Huvudtränare

1985-86: Väsby IK - Assisterande tränare

1986-87: Väsby IK - Assisterande tränare

1987-88: Väsby IK - Assisterande tränare

1988-89: Väsby IK - Huvudtränare

1989-90: Hammarby IF - Tränare

1990-91: Väsby IK - Huvudtränare

1991-92: Väsby IK - Tränare

1992-93: Bodens IK - Huvudtränare

1993-94: Bodens IK - Tränare

1994-95: Bodens IK - Huvudtränare

1995-96: Djurgårdens IF - Assisterande tränare

1996-97: Djurgårdens IF - Assisterande tränare

1997-98: Djurgårdens IF - Huvudtränare & Washington Capitals - Scout

1998-99: MIF Redhawks - Tränare & Tre Kronor - Tränare

1999-00: MIF Redhawks - Tränare & Tre Kronor - Tränare

2000-01: MIF Redhawks - Tränare

2001-02: EHC Chur - Huvudtränare

2002-03: Djurgårdens IF - Huvudtränare

2003-04: Djurgårdens IF - General Manager/Huvudtränare

2004-05: Djurgårdens IF - General Manager/Huvudtränare

2016-17: Wings HC Arlanda - Senior Advisor

2024-pågående: Djurgårdens IF - General Manager

Niklas Wikegård under sin tid i DIF. Foto: Fredrik Sandberg

Är Niklas Wikegård sportchef för Djurgården?

Som listan visar är Wikegård i dagsläget "General Manager" för Djurgårdens IF. Det innebär att han har sportsligt ansvar i Stockholmsklubben – alltså ansvarar han bland annat för herr, dam och ungdomslag.

Wikegård tillträde den 1 maj 2024. Till klubbens hemsida säger han följande om rollen:

– Jag har följt hockey genom alla år som gått sen jag senast var aktiv tränare och säkert funderat 1000 gånger på att ge mig in igen. Nu är både tid och tillfälle helt rätt och det känns väldigt roligt att få göra något tillsammans med alla Djurgårdare.

Han specificerar vad hans roll innebär.

– Min uppgift blir att använda all den kraft som finns i och runt Djurgår’n, kanalisera den på rätt sätt och hitta en väg framåt för hela föreningen. Det känns otroligt spännande och något som är nytt för mig. Samtidigt har jag en vana både som hockeytränare, från åren i TV-branschen och från att bygga bolag. Jag tror att den samlade erfarenheten kommer att vara till min hjälp, även om jag så klart har största respekt för det här nya uppdraget.

Niklas Wikegård. Foto: Pär Bäckström/TT

När slutade Niklas Wikegård på TV4?

Något som många känner igen Wikegård från är hans tid i tv-rutan – där han gjorde sig omtyckt och uppskattad av många. Han stack ut i rutan för sin befriande ärlighet och sina passionerade analyser. När nyheten om att han skulle ta över det sportsliga ansvaret i Djurgården kom fastställdes samtidigt att han tar ett kliv tillbaka från tv-jobbet. 19 december kom nyheten som bekräftade Wikegårds besked om tv-karriären.

Har Niklas Wikegård varit kommentator i Gladiatorerna?

Det är inte bara ishockey där Wikegård agerat expert – när det populära tv-programmet Gladiatorerna sändes var han en av kommentatorerna.

Vem är Niklas Wikegårds exfru?

Wikegård var gift med Helena Wikegård – paret skiljde sig 2016. Äktenskapet varade i 25 år. Han berättade om varför äktenskapet tog slut i en intervju med Expressen.

– Det berodde på helt andra saker än hockeyn. En skilsmässa är aldrig lätt. Livet ger och livet tar, och det är olika faser i livet. Man får vara glad för det man har haft som har funkat och sedan försöka titta framåt. Det är inte alltid lätt, men det blir inte bättre att kolla i backspegeln.



Niklas Wikegård flickvän – är han tillsammans med Marie Berglund?

Ja. Wikegård har sedan äktenskapet med Helena tog slut hittat kärleken igen. Marie Berglund är namnet på Wikegårds kärlek – paret bor tillsammans i Sigtuna. Han berättar för Aftonbladet om att han hittat kärleken igen.

– Det är överraskande och spännande att träffa kärleken igen. Jag är lyckligt lottad. Vissa letar ett helt liv utan att träffa någon och jag har haft turen att träffa först en och sen en till.



Niklas Wikegård familj – har han barn?

Ja. Med exfrun Helena har Wikegård tre barn, Lovisa, Wilma och Elvira. Han kommenterar föräldraskapet i en intervju med Expressen.

– Nu är de utflugna alla tre. Men det är klart att jag inte alltid har varit hundraprocent närvarande. Jag tror nog ändå att de tycker att jag har varit en ganska okej pappa. Och Helena har gjort ett kanonjobb, det är grunden till mycket.

Wikegård med två av hans döttrar. Foto: Mats Andersson /TT

Niklas Wikegård lön – hur mycket pengar tjänar han?

Nyheter24 har tagit del av Skatteverkets uppgifter gällande Wikegårds fastställda förvärvsinkomst för 2023. Inkomsten landade på 483 700 kronor vilket fördelat på årets tolv månader blir 40 308 kronor i månaden.

Har Niklas Wikegård Instagram?

Ja. På Instagram heter han @niklaswikegard.

