Fotbollslegendar döms till fängelse

Publicerad: 8 aug. 2025, kl. 08:00
Uppdaterad: 8 aug. 2025, kl. 08:27
Eike Immel var en av 80-talets bästa målvakter. Arkivbild. Foto: STF/TT

Den tyske målvaktslegendaren Eike Immel har dömts till fängelse i två år för 107 fall av bedrägeri. Han skäms jättemycket, säger hans försvarsadvokat.

Med över 500 matcher i den tyska högstaligan och 19 landskamper för Västtyskland är Eike Immel en av tysk fotbolls största ikoner.

Nu ska 64-åringen avtjäna ett två år och två månader långt fängelsestraff efter att ha bedragit flera offer på en summa om totalt omkring 350 000 kronor, enligt Bild.

— Immel skäms jättemycket över att vara här (i rättssalen). Han har ekonomiska problem, vilket har varit känt för allmänheten länge, säger hans advokat och fortsätter:

— Han är ingen yrkeskriminell bedragare, han är en före detta fotbollsspelare som misslyckats.

Immel har två VM-silver på meritlistan – 1982 och 1986.

Det är ännu inte känt om Immel kommer överklaga domen.

