Mike Tyson ålder – hur gammal är han?

Mike Tyson föddes den 30 juni 1966, vilket innebär att han fyller 59 år under sommaren 2024.

Mike Tyson längd – hur lång är han?

Enligt den amerikanska sportkanalen ESPN är Mike Tyson 5-foot-10, vilket innebär att han är närmare 178 centimeter lång.

Mike Tyson vikt – hur mycket väger han?

När Mike Tyson gjorde sin senaste invägning år 2020 vägde han närmare 100 kilo, enligt NBC DFV.

Mike Tyson år 1988. Foto: AP/TT

Mike Tyson föräldrar – var växte han upp?

Mike Tyson växte upp i Brooklyn, New York City. Han är son till Lorna May Smith, som gick bort i sviterna av cancer 1982, och Purcell Tyson, som han inte hade någon kontakt med under uppväxten.

"Jag vet inte mycket om min pappas familj. Faktum är att jag inte riktigt vet någonting om min pappa", har Tyson skrivit i sin biografi "Undisputed truth", enligt Essentially Sports.

Har Mike Tyson syskon?

Mike Tyson har en äldre bror vid namn Rodney Tyson. I boxarens egen podcast har han, enligt Daily Mail, berättat att brodern är hjärnkirurg.

– Jag kan fan knappt läsa och så är den här killen hjärnkirurg.

– Min bror har räddat livet på några av mina vänner. De har blivit skjutna eller något och han har sytt ihop dem.

När bet Mike Tyson av örat på Evander Holyfield?

Mike Tyson blev ordentligt omskriven när han, under en boxningsmatch mot Evander Holyfield år 1997, bet av en bit av motståndarens öra.

När Tyson förklarade händelsen för Oprah Winfrey år 2009 sa han följande, enligt Men's Health:

– Det ursäktar inte det som hände, men jag var rasande och ville orsaka honom så mycket smärta. Jag var bara förbannad över att han var så bra boxare också. Jag var bara arg på honom.

Evander Holyfield efter den omtalade matchen mot Mike Tyson. Foto: Jack Dempsey/AP/TT

Evander Holyfield. Foto: Ric Feld/AP/TT

Men de två boxarna försonades och senare satt de tillsammans i soffan i "The Oprah Winfrey Show". Då hyllade Holyfield Tyson.

– Både jag och den här killen kom i stort sett från rännstenen, och vi såg varandra utvecklas till etablerade och aktade boxare, sa han, enligt ESPN, och riktade sig sedan till Tyson:

– Jag vill bara att du ska veta att det har varit ett nöje att gå genom livet med dig i min närhet.

Har Mike Tyson fru eller flickvän i dag?

Ja, Mike Tyson är sedan 2009 gift med Lakiha Spicer. Hon är entreprenör och har, enligt The Sun, drivit flera butiker.

Spicer har tidigare dömts till fängelse för att ha svindlat pengar från hennes pappas företag.

Lakiha Spicer och Mike Tyson. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Har Mike Tyson barn?

Mike Tyson har fått sju barn med fyra olika kvinnor.

Mikey Lorna Tyson , 1990

, 1990 Ramsey Tyson , 1996

, 1996 Amir Tyson , 1997

, 1997 Miguel Tyson , 2002

, 2002 Exodus Tyson , 2005

, 2005 Milan Tyson , 2008

, 2008 Morocco Tyson, 2011

Mike Tyson och hans fru Lakiha Spicer med barnen Milan Tyson, Miguel Tyson och Morocco Tyson. Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Vad hände med Mike Tysons dotter Exodus?

Mike Tysons dotter Exodus Tyson gick tragiskt bort, blott fyra år gammal, i en olycka år 2009. Enligt Aftonbladet, som rapporterade om händelsen, hittades flickan i familjens bostad efter att ha fastnat med en sladd runt halsen på ett löpband.

– Hon har på något sätt lekt på det här löpbandet och det är en sladd som hänger under kontrollpanelen, ungefär som en snara. Antagligen har hon snubblat eller så satte hon huvudet i snaran, och kunde uppenbarligen inte ta sig loss, sa Andy Hill vid polisen i Phoenix till AP då.

När möter Mike Tyson Jake Paul?

Mike Tyson ska möta Youtube-profilen Jake Paul i en minst sagt hajpad boxningmatch natten mot den 16 november, svensk tid, 2024.

Mike Tyson och Jake Paul. Foto: Julio Cortez/AP/TT

Var Mike Tyson sjuk?

Matchen mellan Mike Tyson och Jake Paul skulle egentligen ha ägt rum den 20 juli 2024, men blev framflyttad efter att Mike Tyson plötsligt blev sjuk ombord på ett flygplan när han reste mellan Miami och Los Angeles.

– Tyson är tack och lov okej. Han blev illamående och yr på grund av ett magsår 30 minuter innan landning. Han är tacksam för all personal som var där och tog hand om honom, sa en talesperson för Tyson till New York Post då.

Vad har Mike Tyson för tatueringar?

Mike Tyson har flera tatueringar, bland annat en föreställande Che Guevara och en föreställande Mao Zedong. Mest känd är han kanske för sin ansiktstatuering, som han införskaffade år 2003.

– Jag tyckte bara det var en cool tatuering. Jag skulle skaffa massa hjärtan och sånt där. Det hade varit riktigt dumt, har han sagt tidigare enligt The Sun, och konstaterade att tatueraren hade vägrat göra hjärtan.

Foto: Sam Hodde/AP/TT

Har Mike Tyson Instagram?

Ja, på Instagram heter Mike Tyson @miketyson.