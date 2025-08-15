Midnattsloppet Sthlm 2025: Datum, tider, karta & resultat

Midnattsloppet 2025 i Stockholm närmar sig med stormsteg. Nyheter24 reder ut några frågor inför loppet.

Har du, som tusentals andra, planerat att knyta på dig löparskorna för att springa midnattsloppet i Stockholm? Då börjar det närma sig och du kan säkert ha både en och två frågor om årets lopp.

Nyheter24 reder ut några av de funderingar du kan tänkas ha inför Midnattsloppet Sthlm 2025.

Foto: Mats Schagerström/TT

MISSA INTE: Göteborgsvarvet tvingas ändra anmälningsvillkor

När är Midnattsloppet Sthlm 2025? Datum

År 2025 går Midnattsloppet av stapeln i Stockholm under lördagen den 16 augusti.

Hur ser starttiderna ut under Midnattsloppet 2025 i Stockholm?

I Midnattsloppet 2025 i Stockholm ingår tre distanser: 5 kilometer, 10 kilometer och 21 kilometer. Så här ser starttiderna ut för de olika startgrupperna inom respektive distans:

21 kilometer

21.10

5 kilometer

Startgrupp 1: 21.15

Maskerad 5 kilometer: 21.15

Startgrupp 2: 21.20

Startgrupp 3: 21.25

10 kilometer

Startgrupp 1A: 21.45

Startgrupp 1B: 21.45

Startgrupp 1C: 21.45

Startgrupp 2A: 21.50

Startgrupp 3A: 21.55

Maskerad 1 – 10 kilometer: 21.55

Startgrupp 3B: 22.00

Startgrupp 3C: 22.05

Startgrupp 3D: 22.10

Startgrupp 3E: 22.15

Startgrupp 3F: 22.20

Startgrupp 4A: 22.25

Maskerad 2 – 10 kilometer: 22.25

Startgrupp 4B: 22.30

Startgrupp 4C: 22.35

Startgrupp 4D: 22.40

Startgrupp 4E: 22.45

Startgrupp 4F: 22.50

Startgrupp 5A: 22.55

Startgrupp 5B: 23.00

Startgrupp 6A: 23.05

Startgrupp 6B: 23.10

Startgrupp 7A: 23.15

Foto: Hasse Holmberg/TT

Midnattsloppet Sthlm 2025 karta – hur ser banan ut?

Är du nyfiken på hur banan ser ut? Då är du inte ensam. Här kan du hitta en karta för Midnattsloppet Sthlm 2025.

Vad är det för maxtider och reptider under Midnattsloppet 2025 i Stockholm?

Maxtiden för de som springer 10 kilometer är, enligt arrangören, 90 minuter räknat från den allra sista startgruppen. Repet dras vid tidtagningspunkten 5 kilometer när klockan är 00.02.

"Passerar du där efter det klockslaget kommer funktionärerna stoppa dig och informera om hur du ska ta dig tillbaka. De kommer också klippa av ditt tidtagningsschip för att dokumentera att du brutit loppet och hjälpa dig åt rätt håll", skriver man på loppets hemsida.

Midnattsloppet resultat – hur gick det 2025?