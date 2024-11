Det betyder Gyökeres mystiska målgest

Viktor Gyökeres spelar för portugisiska Sporting Lissabon. I storklubben har han öst in mål, det har gett eko i hela världen.

Viktor Gyökeres karriär – hur bra är han egentligen?

Nedan följer en lista på klubbarna Gyökeres har spelat för, hur många mål han gjort samt hur många matcher han gjort. Detta visar på hans sanslösa utveckling.

Brommapojkarna – 67 matcher – 25 mål

Brighton & Hove Albion – 8 matcher – 1 mål

FC St. Pauli – 28 matcher – 7 mål

Swansea – 12 matcher – 1 mål

Coventry – 116 matcher – 43 mål

Sporting Lissabon – 68 matcher – 66 mål

Viktor Gyökeres. Foto: Stella Pictures

Truls Möregårdh gjorde Viktor Gyökeres målgest

En svensk som har stulit flera rubriker den senaste tiden är anfallaren Viktor Gyökeres. Han var senast aktuell med ett hattrick i Champions League mot Manchester City. Något som utmärker Gyökeres, förutom hans målskytte, är hans patenterade målgest.

I Truls Möregårdhs match mot Liam Pitchford firade han med att göra den nyligen nämnda målgesten som segergest när han vunnit matchens sista boll.

Truls Möregårdh med den välkända målgesten. Foto: X/Swedestats

I en intervju med WTT berättar han om målgesten.

– Gesten jag gjorde är på grund av att Viktor Gyökeres är en för bra fotbollsspelare just nu, och hans målgest är väldigt kylig. Han gjorde den efter sitt hattrick mot Manchester City och jag ville testa den. Det kändes ganska coolt när jag gjorde den så jag kanske fortsätter göra den om Viktor låter mig.

Truls Möregårdhs avslöjande: "Det är lite stökigt"

Vad betyder Viktor Gyökeres målgest?

Gyökeres har aldrig pratat om sin målgest. Den enda "förklaringen" han har gett kom i texten under ett Instagram-inlägg. Han skrev följande under inlägget:

”Nobody cared until I put on the mask”

De orden är ett känt citat av karaktären Bane från Batman-filmerna ”The Dark Knight”. I filmerna bär Bane en mask som liknar den Gyökeres formar med sina händer.