Jonna Sundling är en framgångsrik längdskidåkare, men hur bra koll har du egentligen på henne? Nyheter24 ger svaren på det som googlas mest om sprintstjärnan.

Jonna Sundling ålder – hur gammal är hon?

Jonna Sundling är född den 28 december 1994, och fyller 31 år vintern 2025, enligt SOK.

Jonna Sundling längd – hur lång är hon?

Jonna Sundling är 165 centimeter lång, enligt TNT Sports.

Var kommer Jonna Sundling ifrån?

Jonna Sundling kommer från den lilla byn Tvärålund i Vindelns kommun nordväst om Umeå.

– Det är en liten by med stort hjärta som jag sällan besöker nuförtiden men så fort jag kommer hem är det som att jag var hemma igår. Det är en väldigt trygg plats där jag också började min skidkarriär, har Jonna Sundling sagt om Tvärålund i en intervju med Göteborgs-Posten.



Vad heter Jonna Sundlings föräldrar?

Jonna Sundlings föräldrar heter Stefan Sundling och Marie Sundling, enligt Folkbladet.

Jonna Sundling familj – har hon syskon?

Jonna Sundling har en stor familj, skriver Folkbladet. Förutom mamma Marie Sundling och pappa Stefan Sundling, har hon fyra yngre syskon: Vanessa Sundling, Lizette Sundling, Isak Sundling och Tea-lovela Sundling.

När började Jonna Sundling åka längdskidor?

Jonna Sundling började åka längdskidor som sjuåring i eljusspåren i Tvärålund.

– Varför det blev just längdskidor var nog närheten till längdspåren, naturen och skogen. Samt att andra barn i byn testade på idrotten, och jag var inte sen på att testa jag heller. Man skulle nog kunna säga att det var kärlek vi första ögonkastet, har hon sagt i en intervju med Umarasports.com.



Vad har Jonna Sundling tagit för medaljer?

Jonna Sundling har en otroligt framgångsrik karriär bakom sig, och har tagit mängder med medaljer.

OS:

1 guld

1 silver

1 brons

VM:

7 guld

1 brons

Har Jonna Sundling pojkvän?

Jonna Sundling är tillsammans med sin pojkvän Anton Olofsson, som jobbar som jurist. Paret träffades 2017, och bor tillsammans.

– Jonna är i sitt allra sämsta när hon är sjuk. Hon är väldigt mycket som hon är på tv, väldigt sprudlande och glad. Men är det någon gång hon inte är sitt rätta jag så är det när hon är sjuk och inte kan träna. Det är enda gången hon är svår att vara sambo med, säger Anton Olofsson i Viaplays minidokumentär "Jonna".

Har Jonna Sundling barn?

Nej, Jonna Sundling har inga barn.

När är Jonna Sundling värd i Sommar i P1?

Jonna Sundling sommarpratar i Sommar i P1 lördagen den 9 augusti 2025.

– Går det att vara en snäll vinnarskalle? Är det bra att vara en dålig förlorare? Kan man tävla mot sig själv trots konkurrenter på startlinjen? Det kommer jag att prata om, och så ser jag tillbaka på mina största framgångar i skidspåret – hittills, säger hon till Sveriges Radio.



Har Jonna Sundling Instagram?