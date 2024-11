Landslagsstjärnan är tillsammans med Dejan Kulusevskis syster

Sandra Kulusevska, syster till Dejan Kulusevski, är tillsammans med landslagsstjärnan Yasin Ayari.

Vem är Yasin Ayari?

För de som har följt landslaget på nära håll sedan Jon Dahl Tomasson tog över som förbundskapten är Ayari ett bekant namn. Än är han ingen etablerad landslagsspelare, därför finns det många som inte har så bra koll på 21-åringen. Hur har hans karriär sett ut?

AIK – 47 matcher

Ayari är en AIK-produkt som gick hela vägen från ungdomslag till A-lag. Under 2020 gjorde han sin Allsvenska debut och förtroendet växte under 2021. Det stora genombrottet kom under 2022 års säsonger vilket sedan ledde till en flytt till europas största liga.

Yasin Ayari i AIK. Foto: Stella Pictures

Brighton & Hove Albion

Flyttlasset gick sedan till engelska sydkusten, men som ung och oprövad spelare blev speltiden knapp – det ledde till dubbla utlåningar.

Coventry

Den första av två utlåningar gick till Coventry som huserar i den engelska andradivisionen. Ayari fick blandad mängd speltid med några starter och några inhopp. Ingen storsuccé alltså.

Yasin Ayari i Coventry. Foto: Stella Pictures

Blackburn Rovers

Den andra utlåningen tog honom även denna gång till den engelska andradivisionen – denna gången till Blackburn. Här fick han för första gången bekanta sig med Dahl Tomasson, som var tränare för Blackburn under Ayaris första del av utlåningen. Det blev däremot ingen storsuccé i Blackburn där situationen påminner mycket om den i Coventry.

Yasin Ayari i Blackburn. Foto: Stella Pictures

Brighton & Hove Albion

Efter två utlåningar är han nu tillbaka i Brighton. Brighton ses som en frisk fläkt och uppstickarklubb i England. Under nya tränaren Fabian Hürzeler har han fått ett riktigt uppsving. Han har startat flertalet för Brighton och hyllades stort efter en fin insats mot storlaget Liverpool.

Yasin Ayari i Brighton. Foto: Stella Pictures

Yasin Ayari är tillsammans med Sandra Kulusevska

Yasin Ayari är tillsammans med Dejan Kulusevskis syster, Sandra Kulusevski. I en intervju med SVT pikade Ayari, som då var ny in i landslaget, sin blivande svåger Dejan Kulusevski.

– Det är han som måste imponera på mig. Nej, jag skojade.

Kulusevski svarade på Ayaris pik.

– Han är snurrig ibland, det är så när man är yngre.

