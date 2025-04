Så bor Emil Forsberg och flickvännen Fanny i New York

Emil och Shanga Forsberg säljer huset i Sundsvall

Efter många år tillsammans och ett stökigt uppbrott valde paret att sälja sin lyxvilla i Sundsvall. Enligt Hemnet såldes villan för ett underpris, cirka 100 000 under utropspriset.

Fanny Ernestam är Emil Forsbergs nya flamma

Så bor paret i New York

När Emil Forsberg skrev på New York Redbulls gjorde han även flytten till just storstaden. Men hur bor paret i New York?