Amerikanske fotbollsspelaren Steve McMichael död

Steve McMichael har gått bort efter en lång kamp mot ALS. Han diagnostiserades med sjukdomen år 2021, och var under sin sista tid i livet förlamad från axlarna och nedåt.

Steve McMichael blev 67 år

Steve "Mongo" McMichael var en av de mest respekterade defensiva linjespelarna i NFL:s historia. Under sin 15 år långa karriär stod han för hela 95 sacks, 14 tvingade fumblingar och en interception. År 2024 valdes han in i Pro Football Hall of Fame.