Nyheter24
Annons
Sport /Sverige

Tre Kronor-profilen Mats Lindh död – blev 77 år

Publicerad: 11 aug. 2025, kl. 14:14
Uppdaterad: 11 aug. 2025, kl. 14:33
Genrebild. Foto: Janerik Henriksson/TT

Den tidigare Frölunda- och Tre Kronor-spelaren Mats Lindh är död, skriver SHL-klubben på sin webbplats.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Sverige, Göteborg

Mats Lindh, från Orsa med Stackmora SK som moderklubb, gjorde totalt 247 matcher och 200 poäng för Frölunda under nio säsonger och var med och tog SM-guld 1980. Centern gjorde även 51 landskamper för Sverige och var med och tog två VM-brons, 1971 och 1975.

LÄS MER: Hockeystjärna har drabbats av cancer

Mats Lindh död – blev 77 år 

Utanför rinken utbildade sig Lindh till idrottslärare och var efter karriären drivande i ett ishockeygymnasium i Göteborg där de blivande NHL-stjärnorna Daniel Alfredsson och Per-Johan ”Pebben” Axelsson var några av Lindhs elever.

Mats Lindh blev 77 år.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:40
Sport

CL-drömmen värd 200 miljoner – minst

Idag
15:06
Sport

Förlorade EM-finalen – förbundskapten får gå

Idag
14:38
Sport

FCK-profil missar returen mot Malmö FF

Idag
14:14
Sport

Tre Kronor-profilen Mats Lindh död – blev 77 år

Idag
12:50
Sport

Avslag för Crystal Palace – missar Europa League

Idag
11:34
Sport

Kan straffas efter dräktfusket: ”Fullt förtroende”

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons