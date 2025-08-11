Tre Kronor-profilen Mats Lindh död – blev 77 år

Mats Lindh, från Orsa med Stackmora SK som moderklubb, gjorde totalt 247 matcher och 200 poäng för Frölunda under nio säsonger och var med och tog SM-guld 1980. Centern gjorde även 51 landskamper för Sverige och var med och tog två VM-brons, 1971 och 1975.
Mats Lindh död – blev 77 år
Utanför rinken utbildade sig Lindh till idrottslärare och var efter karriären drivande i ett ishockeygymnasium i Göteborg där de blivande NHL-stjärnorna Daniel Alfredsson och Per-Johan ”Pebben” Axelsson var några av Lindhs elever.
Mats Lindh blev 77 år.