Sarah Sjöström har blivit mamma – födde i ambulans

Publicerad: 27 aug. 2025, kl. 09:40
Uppdaterad: 27 aug. 2025, kl. 09:59
Sarah Sjöström har blivit mamma. Foto: Magnus Lejhall/TT

Sarah Sjöström och maken Johan de Jong Skierus har blivit föräldrar. Sjöström har fött en son. ”Det var traumatiskt och magiskt, allt på samma gång", skriver Sjöström på Instagram.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

På sina sociala medier beskriver Sarah Sjöström en dramatisk förlossning. Den 26 augusti föddes sonen Adrian i ambulansen utanför Södersjukhuset i Stockholm. Sjöström har tidigare meddelat att simkarriären fortsätter efter föräldraledigheten.

Hon har siktet inställt på OS i Los Angeles 2028 – det blir i så fall hennes sjätte OS sedan debuten i Peking 2008.

I augusti nästa år avgörs EM i Paris.

Det kan bli Sjöströms stora återkomst.

– Jag lade in det i min kalender direkt, sade en höggravid Sjöström till TT tidigare i sommar.

Dubbla OS-guld

Det var just i Paris som Sjöström förra året tog dubbla OS-guld och befäste sin plats som en av tidernas främsta simmare.

32-åringen har tagit flest individuella VM-medaljer i långbana genom tiderna – 23 stycken (14 guld) – och sex OS-medaljer (tre guld).

Sjöström slog igenom som 14-åring då hon tog EM-guld på 100 meter fjärilsim, och sedan dess har svenskan inte kunnat sluta skörda framgångar. Totalt är Sjöström snart uppe i smått osannolika 100 medaljer från OS, VM och EM.

Jerringpriset

Fram till i sommar hade Sjöström tagit flest individuella VM-guld vid ett och samma mästerskap (fem stycken), till det att rekordet tangerades av kanadensiskan Summer McIntosh.

Sjöström har fått så väl Jerringpriset som Bragdguldet.

Nu börjar ett nytt liv då hon ska kombinera mammarollen med att ta sig tillbaka till världstoppen.

– Fokus efter graviditeten blir att hitta en stark, stabil kropp igen och en träningsbelastning som gör att jag kan hålla mig skadefri i många år framåt. Jag kommer att ha andra fysiska förutsättningar när jag fött barn och kommer nog kanske aldrig att ligga på samma belastning igen som inför OS i Paris, har Sarah Sjöström sagt till TT.

