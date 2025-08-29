Nyheter24
Sport /Längdskidor

Kristine Stavås Skistad ifrågasätts – stenhårda orden

Publicerad: 29 aug. 2025, kl. 21:30
Kristine Stavås Skistad i samband med en tävling
Kristine Stavås Skistad ifrågasätts Foto: Lise Åserud/TT

Kristine Stavås Skistad är en välkänd profil inom skidvärlden. Fjolårssäsongen präglades av Jonna Sundlings närvaro, som ständigt överglänste sin norska kollega.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Längdskidor

Att Kristine Stavås Skistad är en talangfull, skicklig och framgångsrik längdskidåkare råder det inget tvivel om. Nu är bara frågan hur hon ska utvecklas, för att trumfa sina konkurrenter.

Kristine Stavås Skistads främsta meriter

Som nyligen nämnt är Stavås Skistad oerhört framgångsrik. Nedan listas hennes främsta meriter.

Karriärens höjdpunkter

  • VM-silver i sprint – Trondheim 2025

  • 11 världscupsegrar i sprint

  • 20 pallplatser i världscupen 

  • Norsk mästare i sprint – 2025 

  • Bästa totalplacering i världscupen: 14:e 

Kristine Stavås Skistad ifrågasätts

Nyligen intervjuades norska skidikonen Martin Johnsrud Sundby av sajten Sportbibeln, då gick han hårt på Stavås Skistad – och ifrågasatte hennes utveckling.

– Stabiliteten kan vara ett problem för att hon ska fortsätta utvecklas.

Han nämner att hon kan lyfta laget.

– När man ser till laget som helhet så hoppas man att hon kan vara med och pusha de andra tjejerna att lyfta sig. Hon måste sätta ribban för laget. Gör hon det, då tror jag att det kan bli en bra dynamik.

"På toppen är det ingen som är snabbare"

Trots att det finns frågetecken blundar Johnsrud Sundby inte för kvaliteten som finns där-

– På toppen är det ingen som är snabbare än Kristine. Vi får hoppas att hon klarar att hålla i det under en hel säsong.

Kommentarer

