Ebba Andersson nobbar landslaget – kommer inte vara med

Publicerad: 28 aug. 2025, kl. 20:30
Ebba Andersson i samband med VM 2025
Ebba Andersson kommer inte träna med landslaget Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ebba Andersson är en av de svenska folkets absoluta favoriter när det kommer till vinteridrott, nu väljer hon bort landslaget.

Tim McVitty Östborg
Sportreporter

Hur våra svenska profiler laddar upp inför stora mästerskap varierar – alla har sina egna rutiner som ska leda Sverige till nya framgångar.  

Ebba Andersson har på senare tid haft en annorlunda uppladdning, som nu lever vidare.

Väljer bort landslaget – tränar själv

Hela fem VM-guld, har en specifik uppladdning legat bakom. Nämligen att nobba landslaget för att träna hemma i Sollefteå, som hon nu alltså återigen väljer att göra.

Hon förklarar beslutet i en intervju med SVT.

– När jag kommer hem innanför dörren, då blir det väldigt kravlöst. Jag påverkas inte av någonting annat eller vad andra gör. Det har varit väldigt viktigt för mig just i den sista uppladdningsfasen. Det är när jag varit här och laddat upp för mästerskap som jag har lyckats som allra bäst. Så det känns ju dumt att byta bort det konceptet.

"Större och större acceptans"

När landslagskollegorna befinner sig på gemensamma läger tränar Andersson hemma, med sin pappa som tränare, vilket är något som blivit mer och mer accepterat.

– Det fanns viss tveksamhet första gången jag kom med idén. Då var det en dialog kring hur det skulle lösas. När det föll så väl ut så har det bara blivit större och större acceptans kring det. De räknar med att det är så jag vill göra.

– Nu har det nästan blivit en självklarhet, konstaterar hon.

