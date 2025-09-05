Allt om Benjamin Nygren: Flickvän, landslaget och lön

Benjamin Nygren är en svensk landslagsspelare. Nyheter24 har tagit reda på allt du vill veta om fotbollsstjärnan.

Benjamin Nygren ålder – hur gammal är han?

Benjamin Nygren föddes 8 juli 2001 vilket innebär att han fyller 25 år 2026.

Benjamin Nygren längd – hur lång är han?

Enligt Transfermarkt är Nygren 188 centimeter lång.

Annons

Benjamin Nygren lag – vilka klubbar har han spelat för?

Nygren är född och uppvuxen i Göteborg, vilket även är var fotbollskarriären tog fart. Nedan följer alla klubbar han spelat för.

Benjamin Nygrens karriär IFK Göteborg

KRC Genk

Heerenveen

Nordsjaelland

Celtic

Var spelar Benjamin Nygren fotboll i dag?

I dag spelar Nygren i den skottska stormakten Celtic.

Annons

Celtic har en lång historia av svenskar i klubben, där både Henrik Larsson och Mikael Lustig ses som ikoner.

I en intervju med Fotbollskanalen beskrev han varför det blev just Celtic.

– De tickar av väldigt många, om inte alla, boxar. Det är en toppklubb, en väldigt stor klubb, de har fullsatt varje match och de har många supportrar. Sen spelar de i Europa och vinner titlar. De har allt, egentligen.

Han betonade även klubbens storhet.

– Jag visste att Celtic var en extremt stor klubb men jag tror det är svårt att förstå hur stor klubben är om man inte har varit där. Om man inte varit i staden eller på någon match eller så. Det är väldigt speciellt. Det betyder mer där. De lever verkligen för klubben på ett annat sätt.

Annons

Benjamin Nygren. Foto: Stella Pictures

Spelar Benjamin Nygren i svenska landslaget?

Ja. I skrivande stund är han en del av Jon Dahl Tomassons trupp som ska ta Sverige till VM 2026. Han har fått en hel del speltid under de förberedande träningsmatcherna – där han imponerat. Nu återstår det att se hur stor roll han får i "JDT:s" bygge.

Benjamin Nygren partner – har han flickvän?

Annons

Ja. Nygren är tillsammans med Andrea Karlström.

Benjamin Nygren lön – hur mycket tjänar han?

Nyheter24 har inte nåtts av någon information angående anfallarens lön.

Har Benjamin Nygren Instagram?