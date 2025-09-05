Alexander Bernhardsson har slagit igenom med dunder och brak och har för sina insatser i sitt tyska klubblag förärats med en plats i det svenska landslaget. Nyheter24 har tagit reda på allt svenskarna undrar om fotbollsproffset.

Alexander Bernhardsson ålder – hur gammal är han?

Den svenska fotbollsspelaren Alexander Bernhardsson föddes den 8 september 1998. Det betyder han blir 27 år hösten 2025.

Alexander Bernhardsson längd – hur lång är han?

Enligt databasen Transfermarkt mäter Bernhardsson 185 centimeter.

Alexander Bernhardsson föräldrar – vad heter hans mamma och pappa?

Annons

Det är inte känt vad Bernhardssons mamma och pappa heter.

Alexander Bernhardsson familj – har han syskon?

Bernhardssons gamla klubb, Jonsereds IF, har på den egna hemsidan redogjort för att Alexander Bernhardsson har en tvillingbror vid namn Daniel. Huruvida han har fler syskon är dock inte känt.

Foto: Skärmavbild svenskalag.se/jonseredsif

Annons

Alexander Bernhardsson partner – har han flickvän?

På Bernhardssons Instagram-profil har han redogjort för att har en relation med partnern Mathilda Jacobsson.

Annons

I februari 2025 välkomnade paret dessutom sonen Levi till världen.

Vilka klubbar har Alexander Bernhardsson spelat i?

Bernhardsson har representerat ett antal klubbar i och runt Göteborgs-trakten innan debuten i Allsvenskan i Borås-laget Elfsborg.

Annons

Bernhardsson debuterade i Allsvenskan för Elfsborg. Foto: Adam Ihse/TT

Han har, enligt Tranfermarkt, spelat i följande klubbar:

Jonsereds IF

Sävedalens IF

Örgryte

Elfsborg

I januari 2024 uppfylldes en dröm då han blev utlandsproffs i och med övergången till den tyska klubben Holstein Kiel. Enligt sajten skrevs övergångssumman till 600 000 euro, motsvarande 6,6 miljoner kronor.

Under hösten 2024 blev han dessutom historisk när han gjorde sin nya klubbs allra första mål i Bundesliga någonsin.

Annons

– Det var häftigt såklart! I och med att vi förlorade matchen så hann jag inte riktigt reflektera över det när det hände, man var lite deppig dagarna efteråt. Men sedan fick jag ändå lite peppande ord både från tränaren och klubben kring att ha gjort klubbens första mål i Bundesliga. Det är en historisk grej som blir kul att kunna titta tillbaka på i framtiden, så jag är väldigt glad för det, har Bernhardsson återgivit i en intervju med den gamla klubben Elfsborg.

Bernhardsson firar ett mål mot storlaget Borussia Dortmund. Foto: Gregor Fischer/AP/TT

Spelar Alexander Bernhardsson i svenska landslaget i fotboll?

Ja, Alexander Bernhardsson debuterade i det svenska herrlandslaget i fotboll redan 2023 då han blev uttagen till träningslägret ”Januariturnén” av dåvarande förbundskapten Janne Andersson.

Annons

Inför att VM-kvalet inleddes i september 2025 var det tyska proffset en del av truppen.

Foto: Christine Olsson/TT

Alexander Bernhardsson lön – hur mycket tjänar han?

Exakt hur mycket Bernhardsson tjänar i det kontrakt han skrev med Holstein Kiel 2024 är inte känt.

Annons

Har Alexander Bernhardsson Instagram?

Ja, på Instagram heter han @alexbernhardsson.



