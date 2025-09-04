Björn Borg har drabbats av cancer, enligt uppgifter

Björn Borg har drabbats av cancer.

Det framkommer i den 69-årige tennisstjärnans kommande självbiografin "Hjärtslag", enligt italienska uppgifter som Expressen hänvisar till.

Björn Borg har cancer

Boken släpps den 18 september, och är skriven tillsammans med Björn Borgs hustru Patricia. Självbiografin kommer att ges ut i Sverige, Storbritannien, USA, Nya Zeeland, Spanien, Nederländerna, Italien och Latinamerika.

I boken berättar tennisstjärnan att han drabbats av prostatacancer, enligt uppgifterna.

– Det känns som en stor och viktig uppgift att äntligen få ge ut Björns berättelse, säger förläggaren Gunilla Ber i ett uttalande.