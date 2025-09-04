Björn Borg har drabbats av cancer, enligt uppgifter

Det framkommer i den 69-årige tennisstjärnans kommande självbiografin "Hjärtslag", enligt italienska uppgifter som Expressen hänvisar till.
Björn Borg har cancer
Boken släpps den 18 september, och är skriven tillsammans med Björn Borgs hustru Patricia. Självbiografin kommer att ges ut i Sverige, Storbritannien, USA, Nya Zeeland, Spanien, Nederländerna, Italien och Latinamerika.
I boken berättar tennisstjärnan att han drabbats av prostatacancer, enligt uppgifterna.
– Det känns som en stor och viktig uppgift att äntligen få ge ut Björns berättelse, säger förläggaren Gunilla Ber i ett uttalande.
Ber vill inte uttala sig om de italienska uppgifterna.