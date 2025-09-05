Allt om Anthony Elanga: Kändispappa, flickvän och lön

Anthony Elanga är en framgångsrik fotbollsspelare som spelar i Premier League. Nu har Nyheter24 tagit reda på allt du vill veta fotbollsstjärnan.

Anthony Elanga ålder – hur gammal är han?

Anthony Elanga föddes 27 april 2002 vilket innebär att han fyller 24 år 2026.

Anthony Elanga längd – hur lång är han?

Enligt Transfermarkt är han 178 centimeter lång.

Anthony Elanga lag – vilka klubbar har han spelat för?

Elanga spelade i Elfsborgs IF under sina tidiga ungdomsår innan han gjorde flytten till England. Nedan listas alla klubbar han spelat för.

Anthony Elanga karriär Manchester United U18

Manchester United U23

Manchester United

Nottingham Forest

Newcastle United

Anthony Elanga i Manchester United. Foto: Stella Pictures

Var spelar Anthony Elanga fotboll i dag?

I dagsläget spelar Elanga i Newcastle.

I en intervju med Fotbollskanalen berättade han om starten i sin nya klubb.

– Projektet är bra. Vi har startat bra i de tre första matcherna, det är bara synd att vi inte har vunnit. Men jag är glad över mitt val. Vi har bra spelare, väldigt bra ledare och förhoppningsvis kan vi göra en bra säsong.

Han kom även in på sina egna ambitioner.

– Jag vill vinna allt. Jag vill vinna allt i den klubben. Vi har många viktiga matcher den här säsongen. Det är ligan, Champions League, FA-cupen, Carabao-cup. Förhoppningsvis kan vi vinna allt med laget.



Spelar Anthony Elanga i svenska landslaget?

Ja. Elanga har spelat flertalet landskamper och är i skrivande stund en viktig spelare i Sveriges resa mot VM 2026.

Anthony Elanga partner – har han flickvän?

Nyheter24 har inga uppgifter om en eventuell partner.

Anthony Elanga föräldrar – vem är hans mamma och pappa?

Mamma i familjen är Daniella Elanga, som Nyheter24 inte har någon information om.

Desto mer framstående och känd är pappa Joseph Elanga.

Han har nämligen en lång och fin fotbollskarriär bakom sig. Han har bland annat spelat i Malmö FF och PAOK.

Anthony Elanga lön – hur mycket pengar tjänar han?

Det finns inga officiella siffror på Elangas lön.

Har Anthony Elanga Instagram?