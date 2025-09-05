Nyheter24
Annons
Sport /Fotbolls-VM 2026

Allt om Anthony Elanga: Kändispappa, flickvän och lön

Publicerad: 5 sep. 2025, kl. 18:06
Anthony Elanga i Newcastle och det svenska landslaget
Anthony Elanga kan få en nyckelroll i landslaget Foto: Stella Pictures

Anthony Elanga är en framgångsrik fotbollsspelare som spelar i Premier League. Nu har Nyheter24 tagit reda på allt du vill veta fotbollsstjärnan.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Fotbolls-VM 2026

Anthony Elanga ålder – hur gammal är han?

Anthony Elanga föddes 27 april 2002 vilket innebär att han fyller 24 år 2026.

Anthony Elanga längd – hur lång är han?

Enligt Transfermarkt är han 178 centimeter lång.

MISSA INTE: Här festar fotbollstjärnan i Sverige – oväntade besöket

Annons

Anthony Elanga lag – vilka klubbar har han spelat för?

Elanga spelade i Elfsborgs IF under sina tidiga ungdomsår innan han gjorde flytten till England. Nedan listas alla klubbar han spelat för.

Anthony Elanga karriär

  • Manchester United U18
  • Manchester United U23
  • Manchester United
  • Nottingham Forest
  • Newcastle United
Anthony Elanga i Manchester United. Foto: Stella Pictures

MISSA INTE: Allt om Viktor Gyökeres: Pappa, klubbar och exflickvän

Annons

Var spelar Anthony Elanga fotboll i dag?

I dagsläget spelar Elanga i Newcastle.

I en intervju med Fotbollskanalen berättade han om starten i sin nya klubb.

– Projektet är bra. Vi har startat bra i de tre första matcherna, det är bara synd att vi inte har vunnit. Men jag är glad över mitt val. Vi har bra spelare, väldigt bra ledare och förhoppningsvis kan vi göra en bra säsong.

Han kom även in på sina egna ambitioner.

Annons

– Jag vill vinna allt. Jag vill vinna allt i den klubben. Vi har många viktiga matcher den här säsongen. Det är ligan, Champions League, FA-cupen, Carabao-cup. Förhoppningsvis kan vi vinna allt med laget.

Spelar Anthony Elanga i svenska landslaget?

Ja. Elanga har spelat flertalet landskamper och är i skrivande stund en viktig spelare i Sveriges resa mot VM 2026.

LÄS MER: Allt om Alexander Isak: Familj, klubbar, lön och Liverpool

Anthony Elanga partner – har han flickvän?

Annons

Nyheter24 har inga uppgifter om en eventuell partner.

Anthony Elanga föräldrar – vem är hans mamma och pappa?

Mamma i familjen är Daniella Elanga, som Nyheter24 inte har någon information om.

Desto mer framstående och känd är pappa Joseph Elanga.

Han har nämligen en lång och fin fotbollskarriär bakom sig. Han har bland annat spelat i Malmö FF och PAOK.

Annons

LÄS MER: Allt om Alexander Bernhardsson: Familj, partner och klubbar

Anthony Elanga lön – hur mycket pengar tjänar han?

Det finns inga officiella siffror på Elangas lön.

Har Anthony Elanga Instagram?

Ja. På Instagram heter han @elanga.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
19:24
Sport

Kulusevski: ”Tillbaka om 2–3 månader”

Idag
19:22
Sport

Alexander Isak utanför startelvan

Idag
18:06
Sport

Allt om Anthony Elanga: Kändispappa, flickvän och lön

Idag
17:12
Sport

Lotta Schelin med i Fifa-grupp mot rasism

Idag
16:54
Sport

”Alla vill spela ett VM för sitt land”

Idag
16:02
Sport

Spansk minister: ”Förstår om Israel blir utkastade”

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons