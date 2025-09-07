En olycka har inträffat på travbanan Jägersro i Malmö. Minst sex personer är skadade, varav en man i 35-årsåldern och en flicka har skadats allvarligt.

— Det vi vet just nu är att det ska vara en skenande häst, i samband med det ska sex personer ha skadats, säger Filip Anas vid Skånepolisen till tidningen.

Ett tävlingssto ska ha skenat

Enligt uppgifter i TV12, som direktsänder tävlingarna på Jägersro, så handlar det om ett tävlingssto som av oklar anledning kommit lös och skenat på stallbacken och kommit in på ett område där det pågick ponnyridning.

Tävlingshelgen är den största under året på travbanan, med V75 två dagar i rad med Svenskt Travderby och Derbystoet.

Man i 35-årsåldern och flicka allvarligt skadade

Av de sex bekräftat skadade ska en man i 35-årsåldern och en flicka mellan sex och tio år har skadats allvarligt, uppger Region Skåne i en olycksrapport som Expressen tagit del av.