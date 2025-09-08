Allt om Hjalmar Ekdal: Flickvän, kändispappa och lön

Hjalmar Ekdal kan bli en av huvudrollsinnehavarna i Sveriges VM-resa. Nu har Nyheter24 tagit reda på allt du vill veta om mittbacken.

Hjalmar Ekdal ålder – hur gammal är han?

Hjalmar Ekdal föddes 21 oktober 1998 vilket innebär att han fyller 27 år hösten 2025.

Hjalmar Ekdal längd – hur lång är han?

Enligt Transfermarkt är han 187 centimeter lång.

Annons

Hjalmar Ekdal lag – vilka klubbar har han spelat för?

Hjalmar Ekdal ses lite som en late bloomer, som tagit den långa vägen till toppen.

Hjalmar Ekdal klubblag Brommapojkarna (Ungdoms-lag)

Assyriska

IK Frej Täby

Hammarby

Sirius

Djurgården

Burnley

Groningen (utlånad)

Burnley

Var Hjalmar Ekdal fotboll i dag?

Annons

I dagsläget håller Ekdal till i Premier League-klubben Burnley.

I skrivande stund är han startande mittback hos nykomlingen, vilket han kommenterar i en intervju med Fotbollskanalen.

- Det har gått bra sedan jag fick förtroendet i första träningsmatchen och jag har trummat på och är kvar. Det känns jättebra. Lite överraskad är jag på ett sätt men det är inte så att jag är helt chockad. Jag har vetat om att det är konkurrenssituation. Sedan har jag gjort det bra och då är det naturligt att man får chansen. Så har det gått bra och klubben har varit nöjd.

Hjalmar Ekdal. Foto: Stella Pictures

Annons

Spelar Hjalmar Ekdal i det svenska landslaget?

Ja. I skrivande stund pågår VM-kvalet för det svenska laget. I startelvan hittar vi Hjalmar Ekdal som en av tre mittbackar.

Har Hjalmar Ekdal flickvän?

Ja. Hjalmar Ekdal är tillsammans med Stella Grufman.

Hjalmar Ekdal föräldrar – vem är hans mamma och pappa?

Annons

Mamma till Hjalmar Ekdal är Malin Rääf, som jobbar inom vården.

Pappa i familjen är den välkända tv-profilen Lennart Ekdal.

Nedan följer en lista på några av de tv-program Lennart Ekdal medverkat i:

TV4-Nyheterna

Svart eller Vitt

Kalla fakta

Kvällsöppet med Ekdal

Hetluft

Fuskbyggarna

Är Hjalmar Ekdal bror till Albin Ekdal?

Annons

Ja. Familjen Ekdal är en riktig kändisfamilj. Albin Ekdal är en oerhört välkänd fotbollsspelare som spenderat många av sina proffsår i Italien och Tyskland.

Hjalmar Ekdal lön – hur mycket tjänar han?

Nyheter24 har inte nåtts någon information om Ekdals lön.

Har Hjalmar Ekdal Instagram?