Nyheter24
Annons
Sport /Fotbolls-VM 2026

Allt om Hjalmar Ekdal: Flickvän, kändispappa och lön

Publicerad: 8 sep. 2025, kl. 18:30
Hjalmar Ekdal i Burnley och svenska landslaget
Hjalmar Ekdal är en nyckelspelare i det svenska landslaget. Foto: Stella Pictures

Hjalmar Ekdal kan bli en av huvudrollsinnehavarna i Sveriges VM-resa. Nu har Nyheter24 tagit reda på allt du vill veta om mittbacken.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Fotbolls-VM 2026

Hjalmar Ekdal ålder – hur gammal är han?

Hjalmar Ekdal föddes 21 oktober 1998 vilket innebär att han fyller 27 år hösten 2025.

Hjalmar Ekdal längd – hur lång är han?

Enligt Transfermarkt är han 187 centimeter lång.

LÄS MER: Allt om Alexander Bernhardsson: Familj, partner och klubbar

Annons

Hjalmar Ekdal lag – vilka klubbar har han spelat för?

Hjalmar Ekdal ses lite som en late bloomer, som tagit den långa vägen till toppen.

Hjalmar Ekdal klubblag

  • Brommapojkarna (Ungdoms-lag)
  • Assyriska
  • IK Frej Täby 
  • Hammarby
  • Sirius
  • Djurgården
  • Burnley
  • Groningen (utlånad)
  • Burnley

MISSA INTE: Här festar fotbollstjärnan i Sverige – oväntade besöket

Var Hjalmar Ekdal fotboll i dag?

Annons

I dagsläget håller Ekdal till i Premier League-klubben Burnley.

I skrivande stund är han startande mittback hos nykomlingen, vilket han kommenterar i en intervju med Fotbollskanalen.

- Det har gått bra sedan jag fick förtroendet i första träningsmatchen och jag har trummat på och är kvar. Det känns jättebra. Lite överraskad är jag på ett sätt men det är inte så att jag är helt chockad. Jag har vetat om att det är konkurrenssituation. Sedan har jag gjort det bra och då är det naturligt att man får chansen. Så har det gått bra och klubben har varit nöjd.

MISSA INTE: Allt om Viktor Gyökeres: Pappa, klubbar och exflickvän

Hjalmar Ekdal. Foto: Stella Pictures
Annons

Spelar Hjalmar Ekdal i det svenska landslaget?

Ja. I skrivande stund pågår VM-kvalet för det svenska laget. I startelvan hittar vi Hjalmar Ekdal som en av tre mittbackar.

Har Hjalmar Ekdal flickvän?

Ja. Hjalmar Ekdal är tillsammans med Stella Grufman.

Hjalmar Ekdal föräldrar – vem är hans mamma och pappa?

Annons

Mamma till Hjalmar Ekdal är Malin Rääf, som jobbar inom vården.

Pappa i familjen är den välkända tv-profilen Lennart Ekdal

Nedan följer en lista på några av de tv-program Lennart Ekdal medverkat i:

  • TV4-Nyheterna
  • Svart eller Vitt
  • Kalla fakta
  • Kvällsöppet med Ekdal
  • Hetluft 
  • Fuskbyggarna

Är Hjalmar Ekdal bror till Albin Ekdal?

Annons

Ja. Familjen Ekdal är en riktig kändisfamilj. Albin Ekdal är en oerhört välkänd fotbollsspelare som spenderat många av sina proffsår i Italien och Tyskland.

LÄS MER: Allt om Alexander Isak: Familj, klubbar, lön och Liverpool

Hjalmar Ekdal lön – hur mycket tjänar han?

Nyheter24 har inte nåtts någon information om Ekdals lön.

Har Hjalmar Ekdal Instagram?

Ja. På Instagram heter han @hjalmarekdal.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
19:20
Sport

Isak saknas igen i VM-kvalet – på bänken

Idag
19:01
Sport

Allt om Daniel Svensson: Flickvän, lön och Dortmund

Idag
18:30
Sport

Allt om Hjalmar Ekdal: Flickvän, kändispappa och lön

Idag
18:10
Sport

Efter prisdumpningen – ”Svennis” herrgård såld

Idag
17:42
Sport

Tunisien klart för fotbolls-VM

Idag
16:36
Sport

Guide: Så har SHL-lagen värvat i sommar

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons