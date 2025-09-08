Nyheter24
Annons
Sport /Fotbolls-VM 2026

Allt om Daniel Svensson: Flickvän, lön och Dortmund

Publicerad: 8 sep. 2025, kl. 19:01
Daniel Svensson i Dortmund och svenska landslaget.
Daniel Svensson är en del av "JDT:s" landslag. Foto: Stella Pictures

Daniel Svensson har fått chansen i Jon Dahl Tomassons landslag. Nu har Nyheter24 tagit reda på allt du vill veta om vänsterbacken.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Fotbolls-VM 2026

Daniel Svensson ålder – hur gammal är han?

Daniel Svensson föddes 12 februari 2002 vilket innebär att han fyller 24 år 2025.

Daniel Svensson längd – hur lång är han?

Enligt Transfermarkt är han 183 centimeter lång.

LÄS MER: Allt om Alexander Bernhardsson: Familj, partner och klubbar

Annons

Daniel Svensson lag – vilka klubbar har han spelat för?

Trots sin unga ålder har ytterbacken hunnit representera tre klubbar.

Daniel Svenssons karriär

  • Brommapojkarna
  • Nordsjaelland
  • Borussia Dortmund

I en intervju med Fotbolldirekt berättade han om flytten till Tyskland.

– Egentligen är allting ett snäpp vassare. Men generellt i Bundesliga skulle jag säga att det är bättre individuell kvalitet och att man blir mer straffad när man gör misstag när man inte spelar som man ska. Det är väl de största skillnaderna.

Annons
Daniel Svensson. Foto: Stella Pictures

På vilken position spelar Daniel Svensson?

Svensson håller sig framför allt på vänsterkanten, mer specifikt som vänsterback.

MISSA INTE: Här festar fotbollstjärnan i Sverige – oväntade besöket

Spelar Daniel Svensson i det svenska landslaget?

Annons

Ja. Sedan det stora genombrottet i tyska giganten Borussia Dortmund har han kontinuerligt blivit uttagen i Jon Dahl Tomassons landslagstrupp.

Har Daniel Svensson flickvän?

Nyheter24 har inte nåtts av någon information angående en eventuell flickvän.

MISSA INTE: Allt om Viktor Gyökeres: Pappa, klubbar och exflickvän

Daniel Svensson lön – hur mycket tjänar han?

Hur mycket Daniel Svensson tjänar är inte offentligt.

Har Daniel Svensson Instagram?

Ja. På Instagram heter han @danne.svensson02.

LÄS MER: Allt om Alexander Isak: Familj, klubbar, lön och Liverpool

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
19:20
Sport

Isak saknas igen i VM-kvalet – på bänken

Idag
19:01
Sport

Allt om Daniel Svensson: Flickvän, lön och Dortmund

Idag
18:30
Sport

Allt om Hjalmar Ekdal: Flickvän, kändispappa och lön

Idag
18:10
Sport

Efter prisdumpningen – ”Svennis” herrgård såld

Idag
17:42
Sport

Tunisien klart för fotbolls-VM

Idag
16:36
Sport

Guide: Så har SHL-lagen värvat i sommar

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons