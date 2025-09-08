Allt om Daniel Svensson: Flickvän, lön och Dortmund

Daniel Svensson har fått chansen i Jon Dahl Tomassons landslag. Nu har Nyheter24 tagit reda på allt du vill veta om vänsterbacken.

Daniel Svensson ålder – hur gammal är han?

Daniel Svensson föddes 12 februari 2002 vilket innebär att han fyller 24 år 2025.

Daniel Svensson längd – hur lång är han?

Enligt Transfermarkt är han 183 centimeter lång.

Daniel Svensson lag – vilka klubbar har han spelat för?

Trots sin unga ålder har ytterbacken hunnit representera tre klubbar.

Daniel Svenssons karriär Brommapojkarna

Nordsjaelland

Borussia Dortmund

I en intervju med Fotbolldirekt berättade han om flytten till Tyskland.

– Egentligen är allting ett snäpp vassare. Men generellt i Bundesliga skulle jag säga att det är bättre individuell kvalitet och att man blir mer straffad när man gör misstag när man inte spelar som man ska. Det är väl de största skillnaderna.

Daniel Svensson. Foto: Stella Pictures

På vilken position spelar Daniel Svensson?

Svensson håller sig framför allt på vänsterkanten, mer specifikt som vänsterback.

Spelar Daniel Svensson i det svenska landslaget?

Ja. Sedan det stora genombrottet i tyska giganten Borussia Dortmund har han kontinuerligt blivit uttagen i Jon Dahl Tomassons landslagstrupp.

Har Daniel Svensson flickvän?

Nyheter24 har inte nåtts av någon information angående en eventuell flickvän.

Daniel Svensson lön – hur mycket tjänar han?

Hur mycket Daniel Svensson tjänar är inte offentligt.

Har Daniel Svensson Instagram?