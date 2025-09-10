Friidrotts-VM 2025: Tv-tider, svenska truppen och medaljchanser

När är friidrotts-VM 2025? Datum
Mästerskapet äger rum från 13 till 21 september.
Värdstad friidrotts-VM 2025 – Var går mästerskapet?
Mästerskapet går i Japans huvudstad, Tokyo.
Vilka tv-kanaler sänder friidrotts-VM 2025?
Sändningsrättigheterna för årets mästerskap har SVT. Allt kommer alltså sändas på SVT Play.
Sveriges trupp – de tävlar på Friidrotts-VM 2025
Nedan följer den svenska truppen:
Kvinnor:
- 100 m – Julia Henriksson
- 200 m – Julia Henriksson, Nora Lindahl
- 1500 m – Vera Sjöberg, Wilma Nielsen, Mia Barnett
- 5000 m – Sarah Lahti
- 400 m häck – Moa Granat
- Höjdhopp – Engla Nilsson, Ellen Ekholm
- Stavhopp – Kajsa Roth
- Längdhopp – Maja Åskag, Khaddi Sagnia
- Tresteg – Maja Åskag
- Kula – Fanny Roos, Axelina Johansson, Sara Lennman
- Diskus – Vanessa Kamga, Caisa-Marie Lindfors
- Slägga – Rebecka Hallerth
Män:
- 100 m – Henrik Larsson
- 800 m – Andreas Kramer
- 1500 m – Samuel Pihlström
- 5000 m – Andreas Almgren
- 10000 m – Andreas Almgren
- Maraton – Suldan Hassan, Ebba Tulu Chala
- 3000 m hinder – Vidar Johansson, Leo Magnusson
- 400 m häck – Carl Bengström, Oskar Edlund
- Stavhopp – Armand Duplantis
- Längdhopp – Thobias Montler
- Kula – Wictor Petersson, Jesper Arbinge
- Diskus – Daniel Ståhl
- Slägga – Ragnar Carlsson
- 20 km gång – Perseus Karlström
- 35 km gång – Perseus Karlström
Friidrotts-VM 2025 tv-tider – schema att följa
Nedan följer de schema som, enligt Etusuora, kommer ta er genom mästerskapet, med de tävlande svenskarna inom parentes.
13 september:
01:00 – 35 km gång, män – Final (Karlström)
– 35 km gång, kvinnor – Final
02:00 – Diskus, kvinnor – Kval, Grupp A (Kamga, Lindfors)
03:55– Kula, män – Kval (Petersson, Arbinge)
– Diskus, kvinnor – Kval, Grupp B (Kamga, Lindfors)
04:08 – 100 m, män – Kval
04:40 – 4x400 m stafett, mixed – Heats
11:05 – 3000 m hinder, män – Heats (Johansson, Magnusson)
11:15 – Längdhopp, kvinnor – Kval (Åskag, Sagnia)
11:50 – Stavhopp, män – Kval (Duplantis)
11:55 – 100 m, kvinnor – Heats (Henriksson)
12:50 – 1500 m, kvinnor – Heats (Sjöberg, Nielsen, Barnett)
13:35 – 100 m, män – Heats (Larsson)
14:10 – Kula, män – Final
14:30 – 10 000 m, kvinnor – Final
15:20 – 4x400 m stafett, mixed – Final
Tv-tider:
- 00:55-03:55 – SVT Play
- 10:45-15:35 – SVT Play
14 september:
01:00 – Maraton, kvinnor – Final
02:00 – Slägga, kvinnor – Kval, Grupp A (Hallerth)
02:35 – 1500 m, män – Heats (Pihlström)
03:45 – Slägga, kvinnor – Kval, Grupp B (Hallerth)
04:20 – 100 m häck, kvinnor – Heats
11:35 – 400 m, män – Heats
11:40 – Höjdhopp, män – Kval
12:10 – Diskus, kvinnor – Final
12:25 – 400 m, kvinnor – Heats
13:20 – 100 m, kvinnor – Semifinaler
13:40 – Längdhopp, kvinnor – Final
13:43 – 100 m, män – Semifinaler
14:05 – 1500 m, kvinnor – Semifinaler
14:30 – 10 000 m, män – Final (Almgren)
15:13 – 100 m, kvinnor – Final
15:20 – 100 m, män – Final
Tv-tider:
- 00:55-05:00 – SVT Play
- 11:30-15:35 – SVT Play
15 september:
01:00 – Maraton, män – Final (Hassan, Chala)
02:00 – Slägga, män – Kval, Grupp A (Carlsson)
02:05 – Stavhopp, kvinnor – Kval (Roth)
02:15 – 3000 m hinder, kvinnor – Heats
03:45 – Slägga, män – Kval, Grupp B (Carlsson)
04:20 – 400 m häck, kvinnor – Heats (Granat)
12:35 – 400 m häck, män – Heats (Bengström, Edlund)
12:40 – Längdhopp, män – Kval (Montler)
13:10 – Stavhopp, män – Final
13:20 – 110 m häck, män – Heats
14:00 – Slägga, kvinnor – Final
14:05 – 100 m häck, kvinnor – Semifinaler
14:30 – 1500 m, män – Semifinaler
14:55 – 3000 m hinder, män – Final
15:20 – 100 m häck, kvinnor – Final
Tv-tider:
- 00:55-05:00 – SVT Play
- 12:15-15:45 – SVT Play
16 september:
12:35 – 800 m, män – Heats (Kramer)
12:40 – Tresteg, kvinnor – Kval (Åskag)
13:35 – Höjdhopp, män – Final
13:40 – 110 m häck, män – Semifinaler
14:00 – Slägga, män – Final
14:05 – 400 m, kvinnor – Semifinaler
14:35 – 400 m, män – Semifinaler
15:05 – 1500 m, kvinnor – Final
15:20 – 110 m häck, män – Final
Tv-tider:
- 12:30-15:30 – SVT Play
17 september:
12:05 – Tresteg, män – Kval
12:10 – Spjut, män – Kval, Grupp A
12:30 – 200 m, kvinnor – Heats (Henriksson, Lindahl)
13:10 – Stavhopp, kvinnor – Final
13:15 – 200 m, män – Heats
13:45 – Spjut, män – Kval, Grupp B
13:50 – Längdhopp, män – Final
14:00 – 400 m häck, kvinnor – Semifinaler
14:30 – 400 m häck, män – Semifinaler
14:57 – 3000 m hinder, kvinnor – Final
15:20 – 1500 m, män – Final
Tv-tider:
- 12:00-15:35 – SVT Play
18 september:
12:05 – 5000 m, kvinnor – Heats (Lahti)
12:15 – Höjdhopp, kvinnor – Kval (Nilsson, Ekholm)
12:23 – Spjut, män – Final
12:55 – 800 m, kvinnor – Heats
13:55 – Tresteg, kvinnor – Final
14:02 – 200 m, män – Semifinaler
14:24 – 200 m, kvinnor – Semifinaler
14:45 – 800 m, män – Semifinaler
15:10 – 400 m, män – Final
15:24 – 400 m, kvinnor – Final
Tv-tider:
- 12:00-15:00 – SVT Play
19 september:
10:33 – 100 m häck, kvinnor – Sjukamp
11:20 – Höjdhopp, kvinnor – Sjukamp
12:30 – Spjut, kvinnor – Kval, Grupp A
13:05 – 5000 m, män – Heats (Almgren)
13:30 – Kula, kvinnor – Sjukamp
13:45 – 800 m, kvinnor – Semifinaler
13:50 – Tresteg, män – Final
14:00 – Spjut, kvinnor – Kval, Grupp B
14:15 – 400 m häck, män – Final
14:27 – 400 m häck, kvinnor – Final
14:38 – 200 m, kvinnor – Sjukamp
15:06 – 200 m, män – Final
15:22 – 200 m, kvinnor – Final
Tv-tider:
- 10:30-15:35 – SVT Play
20 september:
01:30 – 20 km gång, kvinnor – Final
02:20 – 100 m, män – Tiokamp
02:25 – Diskus, män – Kval, Grupp A (Ståhl)
02:45 – 20 km gång, män – Final (Karlström)
03:05 – Längdhopp, män – Tiokamp
03:10 – Kula, kvinnor – Kval (Roos, Johansson, Lennman)
03:55 – Diskus, män – Kval, Grupp B (Ståhl)
04:30 – Längdhopp, kvinnor – Sjukamp
04:45 – Kula, män – Tiokamp
12:00 – Spjut, kvinnor – Sjukamp
12:05 – Höjdhopp, män – Tiokamp
12:35 – 4x400 m stafett, män – Heats
12:56 – Kula, kvinnor – Final
13:00 – 4x400 m stafett, kvinnor – Heats
13:25 – 4x100 m stafett, män – Heats
13:45 – 4x100 m stafett, kvinnor – Heats
14:06 – 800 m, kvinnor – Sjukamp
14:10 – Spjut, kvinnor – Final
14:26 – 400 m, män – Tiokamp
14:50 – 800 m, män – Final
15:05 – 5000 m, kvinnor – Final
Tv-tider:
- 00:25-05:30 – SVT Play
- 11:45-15:30 – SVT Play
21 september:
02:05 – 110 m häck, män – Tiokamp
02:55 – Diskus, män – Tiokamp, Grupp A
04:05 – Diskus, män – Tiokamp, Grupp B
04:35 – Stavhopp, män – Tiokamp, Grupp A
05:20 – Stavhopp, män – Tiokamp, Grupp B
10:40 – Spjut, män – Tiokamp, Grupp A
11:45 – Spjut, män – Tiokamp, Grupp B
12:30 – Höjdhopp, kvinnor – Final
12:35 – 800 m, kvinnor – Final
12:50 – 5000 m, män – Final
13:00 – Diskus, män – Final
13:25 – 4x400 m stafett, män – Final
13:40 – 4x400 m stafett, kvinnor – Final
13:55 – 1500 m, män – Tiokamp
14:10 – 4x100 m stafett, kvinnor – Final
14:20 – 4x100 m stafett, män – Final
Tv-tider:
- 02:00-07:45 – SVT Play
- 10:35-14:30 – SVT Play
Notera att svenska namn inte står noterade vid eventuella finaldeltaganden.
Sveriges medaljchanser Friidrotts-VM 2025
Ett VM innebär stenhård konkurrens. Det betyder således även att medaljerna som står på spel är oerhört prestigefyllda.
Vilka svenskar har bäst chans på medalj?
- Armand Duplantis, stavhopp
- Andreas Almgren, 5000 meter
- Daniel Ståhl, kulstötning
- Perseus Karlström, gång
Bubblare:
- Engla Nilsson, höjdhopp
- Thobias Montler, längdhopp
- Vanessa Kamga, kulstötning
- Andreas Kramer, 800 meter
- Samuel Pihlström, 1500 meter