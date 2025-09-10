Nyheter24
Sport /Friidrotts-VM

Friidrotts-VM 2025: Tv-tider, svenska truppen och medaljchanser

Publicerad: 10 sep. 2025, kl. 15:30
Maja Åskag och Mondo Duplantis.
Friidrotts-VM ligger runt hörnet. Foto: Anders Wiklund / TT

Friidrotts-VM ligger runt hörnet. Nu har Nyheter24 tagit reda på allt du vill veta om mästerskapet – allt från tv-tider till uttagna truppen.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Friidrotts-VM

När är friidrotts-VM 2025? Datum

Mästerskapet äger rum från 13 till 21 september.

Värdstad friidrotts-VM 2025 – Var går mästerskapet?

Mästerskapet går i Japans huvudstad, Tokyo.

Vilka tv-kanaler sänder friidrotts-VM 2025?

Sändningsrättigheterna för årets mästerskap har SVT. Allt kommer alltså sändas på SVT Play.

Sveriges trupp – de tävlar på Friidrotts-VM 2025

Nedan följer den svenska truppen:

Kvinnor:

  • 100 mJulia Henriksson
  • 200 mJulia Henriksson, Nora Lindahl
  • 1500 mVera Sjöberg, Wilma Nielsen, Mia Barnett
  • 5000 mSarah Lahti
  • 400 m häckMoa Granat
  • HöjdhoppEngla Nilsson, Ellen Ekholm
  • StavhoppKajsa Roth
  • LängdhoppMaja Åskag, Khaddi Sagnia
  • TrestegMaja Åskag
  • KulaFanny Roos, Axelina Johansson, Sara Lennman
  • DiskusVanessa Kamga, Caisa-Marie Lindfors
  • SläggaRebecka Hallerth
Mia Barnett. Foto: Filip Lööv/Svensk Friidrott

LÄS MER: Allt om Mia Barnett: Pojkvän, Sverige och friidrott

Män:

  • 100 mHenrik Larsson
  • 800 mAndreas Kramer
  • 1500 mSamuel Pihlström
  • 5000 mAndreas Almgren
  • 10000 mAndreas Almgren
  • MaratonSuldan Hassan, Ebba Tulu Chala
  • 3000 m hinderVidar Johansson, Leo Magnusson
  • 400 m häckCarl Bengström, Oskar Edlund
  • StavhoppArmand Duplantis
  • LängdhoppThobias Montler
  • KulaWictor Petersson, Jesper Arbinge
  • DiskusDaniel Ståhl
  • SläggaRagnar Carlsson
  • 20 km gångPerseus Karlström
  • 35 km gångPerseus Karlström
Mondo Duplantis. Foto: Stella Pictures
Friidrotts-VM 2025 tv-tider – schema att följa

Nedan följer de schema som, enligt Etusuora, kommer ta er genom mästerskapet, med de tävlande svenskarna inom parentes. 

13 september:

  • 01:00 – 35 km gång, män – Final (Karlström)
    – 35 km gång, kvinnor – Final

  • 02:00 – Diskus, kvinnor – Kval, Grupp A (Kamga, Lindfors)

  • 03:55– Kula, män – Kval (Petersson, Arbinge)
    – Diskus, kvinnor – Kval, Grupp B (Kamga, Lindfors)

  • 04:08 – 100 m, män – Kval

  • 04:40 – 4x400 m stafett, mixed – Heats

  • 11:05 – 3000 m hinder, män – Heats (Johansson, Magnusson)

  • 11:15 – Längdhopp, kvinnor – Kval (Åskag, Sagnia)

  • 11:50 – Stavhopp, män – Kval (Duplantis)

  • 11:55 – 100 m, kvinnor – Heats (Henriksson)

  • 12:50 – 1500 m, kvinnor – Heats (Sjöberg, Nielsen, Barnett)

  • 13:35 – 100 m, män – Heats (Larsson)

  • 14:10 – Kula, män – Final

  • 14:30 – 10 000 m, kvinnor – Final

  • 15:20 – 4x400 m stafett, mixed – Final

Tv-tider:

  • 00:55-03:55 – SVT Play
  • 10:45-15:35 – SVT Play

LÄS MER: Därför tävlar Mondo för Sverige – och inte USA: “Pengafråga”

Julia Henriksson. Foto: Oscar Olsson/TT

14 september:

  • 01:00 – Maraton, kvinnor – Final

  • 02:00 – Slägga, kvinnor – Kval, Grupp A (Hallerth)

  • 02:35 – 1500 m, män – Heats (Pihlström)

  • 03:45 – Slägga, kvinnor – Kval, Grupp B (Hallerth)

  • 04:20 – 100 m häck, kvinnor – Heats

  • 11:35 – 400 m, män – Heats

  • 11:40 – Höjdhopp, män – Kval

  • 12:10 – Diskus, kvinnor – Final

  • 12:25 – 400 m, kvinnor – Heats

  • 13:20 – 100 m, kvinnor – Semifinaler

  • 13:40 – Längdhopp, kvinnor – Final

  • 13:43 – 100 m, män – Semifinaler

  • 14:05 – 1500 m, kvinnor – Semifinaler

  • 14:30 – 10 000 m, män – Final (Almgren)

  • 15:13 – 100 m, kvinnor – Final

  • 15:20 – 100 m, män – Final

Tv-tider: 

  • 00:55-05:00 – SVT Play
  • 11:30-15:35 – SVT Play

LÄS MER: Allt om Samuel Pihlström: Flickvän, orientering och rekord

15 september:

  • 01:00 – Maraton, män – Final (Hassan, Chala)

  • 02:00 – Slägga, män – Kval, Grupp A (Carlsson)

  • 02:05 – Stavhopp, kvinnor – Kval (Roth)

  • 02:15 – 3000 m hinder, kvinnor – Heats

  • 03:45 – Slägga, män – Kval, Grupp B (Carlsson)

  • 04:20 – 400 m häck, kvinnor – Heats (Granat)

  • 12:35 – 400 m häck, män – Heats (Bengström, Edlund)

  • 12:40 – Längdhopp, män – Kval (Montler)

  • 13:10 – Stavhopp, män – Final

  • 13:20 – 110 m häck, män – Heats

  • 14:00 – Slägga, kvinnor – Final

  • 14:05 – 100 m häck, kvinnor – Semifinaler

  • 14:30 – 1500 m, män – Semifinaler

  • 14:55 – 3000 m hinder, män – Final

  • 15:20 – 100 m häck, kvinnor – Final

Tv-tider: 

  • 00:55-05:00 – SVT Play
  • 12:15-15:45 – SVT Play
Thobias Montler. Foto: Christine Olsson/TT

16 september:

  • 12:35 – 800 m, män – Heats (Kramer)

  • 12:40 – Tresteg, kvinnor – Kval (Åskag)

  • 13:35 – Höjdhopp, män – Final

  • 13:40 – 110 m häck, män – Semifinaler

  • 14:00 – Slägga, män – Final

  • 14:05 – 400 m, kvinnor – Semifinaler

  • 14:35 – 400 m, män – Semifinaler

  • 15:05 – 1500 m, kvinnor – Final

  • 15:20 – 110 m häck, män – Final

Tv-tider: 

  • 12:30-15:30 – SVT Play

17 september:

  • 12:05 – Tresteg, män – Kval

  • 12:10 – Spjut, män – Kval, Grupp A

  • 12:30 – 200 m, kvinnor – Heats (Henriksson, Lindahl)

  • 13:10 – Stavhopp, kvinnor – Final

  • 13:15 – 200 m, män – Heats

  • 13:45 – Spjut, män – Kval, Grupp B

  • 13:50 – Längdhopp, män – Final

  • 14:00 – 400 m häck, kvinnor – Semifinaler

  • 14:30 – 400 m häck, män – Semifinaler

  • 14:57 – 3000 m hinder, kvinnor – Final

  • 15:20 – 1500 m, män – Final

Tv-tider: 

  • 12:00-15:35 – SVT Play
Nora Lindahl. Foto: Jessica Gow/TT

18 september:

  • 12:05 – 5000 m, kvinnor – Heats (Lahti)

  • 12:15 – Höjdhopp, kvinnor – Kval (Nilsson, Ekholm)

  • 12:23 – Spjut, män – Final

  • 12:55 – 800 m, kvinnor – Heats

  • 13:55 – Tresteg, kvinnor – Final

  • 14:02 – 200 m, män – Semifinaler

  • 14:24 – 200 m, kvinnor – Semifinaler

  • 14:45 – 800 m, män – Semifinaler

  • 15:10 – 400 m, män – Final

  • 15:24 – 400 m, kvinnor – Final

Tv-tider:

  • 12:00-15:00 – SVT Play

LÄS MER: Allt om Engla Nilsson: Pojkvän, bror och VM 2025 i Tokyo

19 september:

  • 10:33 – 100 m häck, kvinnor – Sjukamp

  • 11:20 – Höjdhopp, kvinnor – Sjukamp

  • 12:30 – Spjut, kvinnor – Kval, Grupp A

  • 13:05 – 5000 m, män – Heats (Almgren)

  • 13:30 – Kula, kvinnor – Sjukamp

  • 13:45 – 800 m, kvinnor – Semifinaler

  • 13:50 – Tresteg, män – Final

  • 14:00 – Spjut, kvinnor – Kval, Grupp B

  • 14:15 – 400 m häck, män – Final

  • 14:27 – 400 m häck, kvinnor – Final

  • 14:38 – 200 m, kvinnor – Sjukamp

  • 15:06 – 200 m, män – Final

  • 15:22 – 200 m, kvinnor – Final

Tv-tider:

  • 10:30-15:35 – SVT Play
Andreas Almgren. Foto: Oscar Olsson/TT

20 september:

  • 01:30 – 20 km gång, kvinnor – Final

  • 02:20 – 100 m, män – Tiokamp

  • 02:25 – Diskus, män – Kval, Grupp A (Ståhl)

  • 02:45 – 20 km gång, män – Final (Karlström)

  • 03:05 – Längdhopp, män – Tiokamp

  • 03:10 – Kula, kvinnor – Kval (Roos, Johansson, Lennman)

  • 03:55 – Diskus, män – Kval, Grupp B (Ståhl)

  • 04:30 – Längdhopp, kvinnor – Sjukamp

  • 04:45 – Kula, män – Tiokamp

  • 12:00 – Spjut, kvinnor – Sjukamp

  • 12:05 – Höjdhopp, män – Tiokamp

  • 12:35 – 4x400 m stafett, män – Heats

  • 12:56 – Kula, kvinnor – Final

  • 13:00 – 4x400 m stafett, kvinnor – Heats

  • 13:25 – 4x100 m stafett, män – Heats

  • 13:45 – 4x100 m stafett, kvinnor – Heats

  • 14:06 – 800 m, kvinnor – Sjukamp

  • 14:10 – Spjut, kvinnor – Final

  • 14:26 – 400 m, män – Tiokamp

  • 14:50 – 800 m, män – Final

  • 15:05 – 5000 m, kvinnor – Final

Tv-tider:

  • 00:25-05:30 – SVT Play
  • 11:45-15:30 – SVT Play

21 september:

  • 02:05 – 110 m häck, män – Tiokamp

  • 02:55 – Diskus, män – Tiokamp, Grupp A

  • 04:05 – Diskus, män – Tiokamp, Grupp B

  • 04:35 – Stavhopp, män – Tiokamp, Grupp A

  • 05:20 – Stavhopp, män – Tiokamp, Grupp B

  • 10:40 – Spjut, män – Tiokamp, Grupp A

  • 11:45 – Spjut, män – Tiokamp, Grupp B

  • 12:30 – Höjdhopp, kvinnor – Final

  • 12:35 – 800 m, kvinnor – Final

  • 12:50 – 5000 m, män – Final

  • 13:00 – Diskus, män – Final

  • 13:25 – 4x400 m stafett, män – Final

  • 13:40 – 4x400 m stafett, kvinnor – Final

  • 13:55 – 1500 m, män – Tiokamp

  • 14:10 – 4x100 m stafett, kvinnor – Final

  • 14:20 – 4x100 m stafett, män – Final

Tv-tider:

  • 02:00-07:45 – SVT Play
  • 10:35-14:30 – SVT Play
Notera att svenska namn inte står noterade vid eventuella finaldeltaganden.

Sveriges medaljchanser Friidrotts-VM 2025

Ett VM innebär stenhård konkurrens. Det betyder således även att medaljerna som står på spel är oerhört prestigefyllda.

Vilka svenskar har bäst chans på medalj?

  • Armand Duplantis, stavhopp
  • Andreas Almgren, 5000 meter
  • Daniel Ståhl, kulstötning
  • Perseus Karlström, gång

Bubblare:

  • Engla Nilsson, höjdhopp
  • Thobias Montler, längdhopp
  • Vanessa Kamga, kulstötning
  • Andreas Kramer, 800 meter
  • Samuel Pihlström, 1500 meter

LÄS MER: Samuel Pihlströms ilska: "Folk tror..."

