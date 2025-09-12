Jacob Josefson är tillbaka i Djurgården, men hur bra koll har du på honom? Nyheter24 har samlat det som googlas mest om hockeyspelaren.

Jacob Josefson ålder – hur gammal är han?

Jacob Josefson är född den 2 mars 1991, och fyllde 34 år våren 2025.

Jacob Josefson längd – hur lång är han?

Jacob Josefson är 184 centimeter lång, enligt Eliteprospects.

Jacob Josefson. Foto: Janerik Henriksson/TT

Har Jacob Josefson spelat i NHL?

Ja, Jacob Josefson har spelat i NHL.

Här är hans NHL-klubbar, enligt nhl.com:

New Jersey Devils 2010-2017

Buffalo Sabres 2017-2018

När gjorde Jacob Josefson comeback i Djurgården Hockey?

Jacob Josefson gjorde comeback i Djurgården inför säsongen 2018-2019, skriver Dagens Nyheter. Men en smäll mot huvudet i en match mot Rögle i januari 2021, tvingade Josefson att lägga av. Komplikationerna efter ännu en hjärnskakning blev för många.

Säsongen 2025-2026 är det dags för Josefson att göra comeback i Djurgården igen.

– Jag känner att jag är fullt frisk och har varit det ett bra tag. Sen kände jag väl att jag hade mer att ge och att jag inte riktigt var klar med det här. Så det är väl på grund av det och min kärlek till hockeyn – det är det bästa jag vet, säger han till tidningen.



Jacob Josefson skada – tog han en paus?

Jacob Josefson har ådragit sig många hjärnskakningar under i karriären. Som beskrivits ovan, tvingades han ta en paus från ishockeyn på obestämd tid inför säsongen 2021-2022.

I augusti 2022 kom beskedet att karriären var över.

– Som många vet har jag varit borta från ishockeyn en längre tid på grund av skador och därför fått tagit beslutet att avsluta min karriär som ishockeyspelare. Det har varit ett väldigt tufft beslut att ta, men med tiden så har jag insett att det är det enda rätta, sa Josefson i ett pressmeddelande från Djurgården då enligt Nyheter24.



Men inför säsongen 2025-2026 är han alltså tillbaka i Djurgården.

Har Jacob Josefson fru eller flickvän?

Jacob Josefson har en fru, och hon heter Sanne Josefson. Paret träffades första gången redan 2010, när de bara var 20 och 18 år gamla, genom gemensamma vännen och tillika hockeyspelaren, Dennis Rasmussen, skriver Expressen.

Det blev några dejter, men aldrig något seriöst. Först fyra år senare blev paret ihop på riktigt, och Sanne Josefson packade väskorna och flyttade till pojkvännen som då spelade NHL-hockey i USA.

Jacob och Sanne Josefson gifte sig 2018, och bor i dag i en villa i Nacka utanför Stockholm med sina två barn.

Vem är Jacob Josefsons partner Sanne Josefson?

Sanne Josefson är en svensk influencer, som blev känd när hon var med i TV4:s "Playmakers". Ett program som följde flickvänner och fruar till svenska idrottsproffs.

– Det känns tråkigt att ordet ”hockeyfru” fått dålig klang, att jag är gift med Jacob är ju inget dåligt. Jag tackade ja och tänkte att nu gör jag det här till min grej. Nyligen kom det fram några tjejer till Jacob och sa att de kände igen honom på grund av mig, då blev jag glad, har Sanne Josefson sagt om sin medverkan i programmet till Expressen.



I dag driver hon ett Instagramkonto med över 200 000 följare, har en podd som heter ”Empower Her” och driver klädmärket Sanne Alexandra. Hon är född den 8 augusti 1989, och fyllde 36 år sommarren 2025.

Sanne Josefson och Caroline Kejbert. Foto: Anders Wiklund/TT

Har Jacob Josefson barn?

Ja, Jacob Josefson har två barn ihop med sin fru Sanne Josefson. Barnen heter Frans Josefson och Selma Josefson.

Frans föddes i mars 2018, skrev Aftonbladet då. Dottern Selma föddes i juli 2020, vilket Aftonbladet rapporterade om.

Har Jacob Josefson Instagram?