Leo Borg öppnar upp om pappa Björns cancer: “Väldigt orolig”

Björn Borgs självbiografi ”Hjärtslag”, som han skrivit tillsammans med sin fru Patricia, släpps den 18 september. Redan i förra veckan avslöjade den svenska tennislegendaren dock att han opererades för prostatacancer i fjol.
Leo Borg: "Omtumlad"
Cancern upptäcktes i september 2023 och omkring ett halvår senare opererades han.
— Det är så klart jättetråkigt och när det händer något så här allvarligt blir man väldigt omtumlad, säger sonen Leo Borg inför Sveriges Davis Cup-match i helgen.
— Men under omständigheterna mår han ju bra nu och cancern är borta för nu. Så det är väldigt skönt.