Nyheter24
Leo Borg öppnar upp om pappa Björns cancer: “Väldigt orolig”

Publicerad: 10 sep. 2025, kl. 12:32
Uppdaterad: 10 sep. 2025, kl. 12:50
Leo Borg inför helgens Davis Cup-match i Partille utanför Göteborg. Foto: Adam Ihse/TT

Nästa vecka släpps Björn Borgs självbiografi, där han bland annat berättar om sin cancer. – Det har varit en omtumlande tid, berättar sonen Leo Borg. Så klart blir man väldigt orolig, säger han.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Björn Borgs självbiografi ”Hjärtslag”, som han skrivit tillsammans med sin fru Patricia, släpps den 18 september. Redan i förra veckan avslöjade den svenska tennislegendaren dock att han opererades för prostatacancer i fjol. 

LÄS MER: Björn Borgs första gripande ord om cancern – anade inget

Leo Borg: "Omtumlad"

Cancern upptäcktes i september 2023 och omkring ett halvår senare opererades han.

— Det är så klart jättetråkigt och när det händer något så här allvarligt blir man väldigt omtumlad, säger sonen Leo Borg inför Sveriges Davis Cup-match i helgen.

— Men under omständigheterna mår han ju bra nu och cancern är borta för nu. Så det är väldigt skönt.

Leo Borg öppnar upp om pappa Björns cancer: "Väldigt orolig"

