Leo Borg öppnar upp om pappa Björns cancer: “Väldigt orolig”

Nästa vecka släpps Björn Borgs självbiografi, där han bland annat berättar om sin cancer. – Det har varit en omtumlande tid, berättar sonen Leo Borg. Så klart blir man väldigt orolig, säger han.

Björn Borgs självbiografi ”Hjärtslag”, som han skrivit tillsammans med sin fru Patricia, släpps den 18 september. Redan i förra veckan avslöjade den svenska tennislegendaren dock att han opererades för prostatacancer i fjol.

Leo Borg: "Omtumlad"

Cancern upptäcktes i september 2023 och omkring ett halvår senare opererades han.

— Det är så klart jättetråkigt och när det händer något så här allvarligt blir man väldigt omtumlad, säger sonen Leo Borg inför Sveriges Davis Cup-match i helgen.