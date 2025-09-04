Björn Borgs första gripande ord om cancern – anade inget

Den svenska tennislegendaren Björn Borg, 69, har drabbats av cancer. Borg berättar för nyhetsbyrån AP att han opererades för prostatacancer i fjol och att han är på bättringsvägen.

— Jag har ingenting just nu. Men var sjätte månad måste jag gå på kontroll. Hela processen, det är inte något roligt, säger Björn Borg till AP.

Han tillägger dock att han ”mår väldigt bra”.

Björn Borg cancer – berättar i boken "Hjärtslag"

Björn Borg berättar om sjukdomen i sin kommande självbiografi ”Hjärtslag”, som ges ut den 18 september på Norstedts förlag och som han har skrivit tillsammans med sin fru Patricia.

Borg säger till AP att han hade testat sig för prostatacancer i ”många, många år”. Och, säger han:

— Grejen är att man inte känner någonting – man mår bra och sedan hände det bara.

Extremt aggressiv variant

Det var i september 2023 som läkarna upptäckte något som inte stämde, och som måste följas upp. Borg skriver i självbiografin att han efter ytterligare tester diagnostiserades med en ”extremt aggressiv” variant av prostatacancer. Operationen blev inbokad i februari 2024 – en väntan som Borg för AP beskriver som ”psykologiskt väldigt svår”.

Han säger att hans senaste testresultat från augusti inte visade på någon cancer.

Björn Borg: ”En ny motståndare”

I ”Hjärtslag” skriver Borg: ”Nu har jag en ny motståndare i cancer – en som jag inte kan kontrollera. Men jag kommer att besegra den. Jag ger inte upp. Jag kämpar varje dag som om det var en Wimbledonfinal. Och de brukar gå ganska bra, eller hur?”