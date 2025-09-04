Nyheter24
Sport /Björn Borg

Björn Borgs första gripande ord om cancern – anade inget

Publicerad: 4 sep. 2025, kl. 23:10
Uppdaterad: 5 sep. 2025, kl. 08:52
Björn Borg under Wimbledon i somras. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT

Den svenska tennislegendaren Björn Borg, 69, har drabbats av cancer. Borg berättar för nyhetsbyrån AP att han opererades för prostatacancer i fjol och att han är på bättringsvägen.

Ämnen:

Björn Borg, Cancer, Stockholm

— Jag har ingenting just nu. Men var sjätte månad måste jag gå på kontroll. Hela processen, det är inte något roligt, säger Björn Borg till AP.

Han tillägger dock att han ”mår väldigt bra”.

Björn Borg cancer – berättar i boken "Hjärtslag"

Björn Borg berättar om sjukdomen i sin kommande självbiografi ”Hjärtslag”, som ges ut den 18 september på Norstedts förlag och som han har skrivit tillsammans med sin fru Patricia.

Borg säger till AP att han hade testat sig för prostatacancer i ”många, många år”. Och, säger han:

— Grejen är att man inte känner någonting – man mår bra och sedan hände det bara.

Extremt aggressiv variant

Det var i september 2023 som läkarna upptäckte något som inte stämde, och som måste följas upp. Borg skriver i självbiografin att han efter ytterligare tester diagnostiserades med en ”extremt aggressiv” variant av prostatacancer. Operationen blev inbokad i februari 2024 – en väntan som Borg för AP beskriver som ”psykologiskt väldigt svår”.

Han säger att hans senaste testresultat från augusti inte visade på någon cancer.

Björn Borg: ”En ny motståndare”

I ”Hjärtslag” skriver Borg: ”Nu har jag en ny motståndare i cancer – en som jag inte kan kontrollera. Men jag kommer att besegra den. Jag ger inte upp. Jag kämpar varje dag som om det var en Wimbledonfinal. Och de brukar gå ganska bra, eller hur?”

Björn Borg vann 11 grand slam-singlar under sin lysande karriär, varav Wimbledon fem år i rad 1976–1980. I ”Hjärtslag” kommer Borg bland annat även att avslöja varför han slutade med tennisen redan vid 26 års ålder, trots att han fortfarande var en av världens bästa tennisspelare.

Fakta: Björn Borg

Född: 6 juni 1956 i Stockholm.

Tenniskarriär: 1973–1983.

Titlar: 64.

Grand slam-titlar: 11. Franska mästerskapen 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981. Wimbledon 1976–80.

Världsetta: Sammanlagt 109 veckor.

Övrigt (urval): Mottagare av bragdmedaljen 1974 och 1978, utsågs till bästa svenska idrottare under hela 1900-talet vid Idrottsgalan 2000. Långfilmen Borg från 2017 handlar om hans tenniskarriär och rivaliteten med John McEnroe. Borg spelas av Sverrir Gudnason.

