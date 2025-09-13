Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: Svensk tid för matchen

Ska du se Canelo Álvarez vs. Terence Crawford på Netflix? Då har du kommit rätt. Nyheter24 reder ut när du ser matchen svensk tid.

I november förra året var det tiotals miljoner människor som bänkade sig framför matchen mellan Youtubern Jake Paul och Mike Tyson, som är en av världens främsta tungviktsboxare genom tiderna.

Det var Netflix som streamade matchen – som Paul sedermera gick vinnande ur – och sedan dess har streamingtjänsten också livesänt den hajpade matchen mellan Katie Taylor och Amanda Serrano.

Och nu är det dags för ännu en match. Denna gång ska Canelo Álvarez och Terence Crawford mötas i ringen. Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om de två boxarna, var matchen utspelar sig och när den sänds hos Netflix svensk tid.

Foto: Stella Pictures

Vem är boxaren Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez, född 1990, kommer från Guadalajara i Mexiko och har, enligt MMANytt världsmästartitlar i flera viktklasser. Inför matchen har mexikanen sagt så här till CNN:

– Jag ska bara göra mitt jobb. Oavsett om det är knockout eller beslut, så ska jag ta mig dit för att vinna fighten, oavsett vilken väg det blir. För det är därför man gör 12 ronder, för att visa vem som är bäst.

Canelo Álvarez. Foto: Damian Dovarganes/AP/TT

Vem är boxaren Terence Crawford?

Terence Crawford, född 1987, kommer från Omaha i den amerikanska delstaten Nebraska, enligt ESPN. Han har, precis som Álvarez, världsmästartitlar i flera viktklasser och är dessutom obesegrad.

När CNN frågade stjärnan hur han förberett sig inför matchen svarade han:

– Bara genom att vara mig själv. Det är det.

– Gå in, vara mig själv och göra det Terence Crawford gör bäst och det är att vara honom.

Terence Crawford. Foto: Damian Dovarganes/AP/TT

Var anordnas Canelo Álvarez vs. Terence Crawford?

Enligt Netflix kommer matchen mellan Canelo Álvarez och Terence Crawford att utspela sig på Allegiant Stadium i Las Vegas, Nevada.

Foto: John Locher/AP/TT

När sänder Netflix Canelo Álvarez vs. Terence Crawford svensk tid?

Om du befinner dig i Sverige och vill se Canelo Álvarez vs. Terence Crawford på Netflix behöver du vara vaken natten mellan lördagen den 13 september och söndagen den 14 september.