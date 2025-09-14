Nyheter24
Sport /Polisen

Tvåfaldig världsmästare död – blev 46 år

Publicerad: 14 sep. 2025, kl. 13:48
Uppdaterad: 14 sep. 2025, kl. 14:02
Ricky Hatton. Arkivbild. Foto: John Haeger/AP/TT

Den tidigare boxaren Ricky Hatton är död, skriver Manchester Evening News. Han blev 46 år.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämne:

Polisen

För tidningen bekräftar polisen att en person hittats död, och att de inte misstänker något brott.

Under sin karriär blev Hatton världsmästare i både lätt weltervikt och weltervikt, innan han avslutade sin professionella karriär 2011. 2024 blev engelsmannen invald i boxningens Hall of Fame.

Tidigare i år gick Hatton ut med att han planerade att göra boxningsåterkomst, med en match tänkt att hållas i december.

Boxningsprofilen har under sitt liv varit öppen med sin kamp mot psykisk ohälsa och drogproblem.

Kommentarer

