Tvåfaldig världsmästare död – blev 46 år

För tidningen bekräftar polisen att en person hittats död, och att de inte misstänker något brott.
Under sin karriär blev Hatton världsmästare i både lätt weltervikt och weltervikt, innan han avslutade sin professionella karriär 2011. 2024 blev engelsmannen invald i boxningens Hall of Fame.
Tidigare i år gick Hatton ut med att han planerade att göra boxningsåterkomst, med en match tänkt att hållas i december.
Boxningsprofilen har under sitt liv varit öppen med sin kamp mot psykisk ohälsa och drogproblem.