Tvåfaldig världsmästare död – blev 46 år

Den tidigare boxaren Ricky Hatton är död, skriver Manchester Evening News. Han blev 46 år.

För tidningen bekräftar polisen att en person hittats död, och att de inte misstänker något brott.

Under sin karriär blev Hatton världsmästare i både lätt weltervikt och weltervikt, innan han avslutade sin professionella karriär 2011. 2024 blev engelsmannen invald i boxningens Hall of Fame.

Tidigare i år gick Hatton ut med att han planerade att göra boxningsåterkomst, med en match tänkt att hållas i december.